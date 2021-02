Lykkelige studenter vendte tilbake til lesesalen

Etter nesten en måneds koronapause, kunne Oslos studenter torsdag vende tilbake til lesesalen. Det ble de veldig glade for.

Psykologistudent Tiril Ruud Pisani (nærmest og til høyre), jusstudent Nora Holth-Aas og kriminologistudent Amanda Scheie Orellana (bakerst) var torsdag morgen tilbake på lesesalen til Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. Det var de veldig glade for. Foto: Olav Olsen

Hvem skulle ha trodd at studenter skulle bli helt euforiske over å få lov til å komme inn på en lesesal. Men det var akkurat det som skjedde i formiddag da tusenvis av Oslos studenter fikk komme inn på ett av lærestedets bibliotek og lesesaler.

Thea Lyse Sævik var en av de første som klokken 08.00 kom inn gjennom døren til Universitetsbiblioteket på Blindern, med eget adgangskort og kode.

– Det er veldig deilig å få komme hit, sa 23-åringen til Aftenpostens fremmøtte.

Thea Lyse Sævik studerer helseledelse og helseøkonomi. Hun var en av de første som torsdag morgen brukte studentkort og kode for å komme seg inn på Universitetsbiblioteket på Blindern. Foto: Olav Olsen

Hun studerer helseledelse og helseøkonomi og har som mange andre studenter hatt veldig vanskelig for å holde motivasjonen og konsentrasjonen oppe hjemme i et trangt kollektiv eller en liten hybel.

Fakta Studentenes arbeidsforhold Universitetet i Oslo måtte stenge helt ned den 12. mars i fjor. Lesesaler og biblioteker åpnet igjen i fjor høst. De ble igjen stengt den 23. januar. Det som utløste nedstengningen var usikkerheten rundt de muterte virusene. Alle studenter må booke en plass på lesesalen på forhånd. Når de kommer til lesesalen, må de registrere at de har kommet. Alle de vanlige reglene om avstand, vask av hender og bruk av munnbind, gjelder. Undervisning foregår digitalt. Det gjøres unntak for studenter som er avhengig av å gjøre fysiske øvelser. Vis mer

– Vanskelig å samarbeide over zoom

Denne morgenen er planen å først følge en forelesning på zoom, deretter lese. Senere skal hun møte medstudenter i en kollokviegruppe i et av bibliotekets kollokvierom.

– Da vil det bli mulig å jobbe sammen, noe vi ikke får til så bra over zoom, sier Sævik.

Universitetsbiblioteket måtte stenge 12. mars i fjor, men åpnet for studenter igjen i fjor høst. 23. januar måtte de igjen stenge, på grunn av frykt for de nye virusmutantene. Nå har de åpnet for studenter som booker plass på forhånd.

Ada Gjedebo Hetland og studerer både jus og økonomi. Hun mener hun klarer å konsentrere seg mye bedre når hun kan gå på lesesalen. Foto: Olav Olsen

Oppe i selve lesesalen treffer vi Ada Gjedebo Hetland (25) som driver et krevende studium av både jus og økonomi. Stengningen av lesesalen i januar kom veldig ubeleilig for henne, siden hun har eksamen i rettergang i begynnelsen av mars.

– Med så kort tid til eksamen, er det ganske kritisk å miste noen uker med effektiv lesing. Jeg trenger noe å strukturere dagen rundt og konsentrasjonen hjemme er ganske dårlig, sier hun.

Studentene føler de havnet i en skvis

Det alle lunsjsamtaler handler om, er at studentene har havnet i en skvis, forteller hun. Barn og ungdom har kunnet gå på skole. Mange voksne har kunnet gå på jobben. Mens studentene, som gjerne vil være med på dugnaden, føler at de ikke blir møtt på halvveien.

Det er i ferd med å bli en reell konflikt mellom det å følge smittevernreglene og det å ha en god psykisk helse, mener Hetland.

– Det har gått et år og vi har sittet så mye alene. Vi trenger noe som gjør en glad og bare det å ha en person ved siden av er noe som gir oss noen endorfiner, sier hun.

– Blir gal av å være hjemme

Tiril Ruud Pisani (21), som studerer psykologi, synes også det er veldig deilig å komme tilbake på lesesalen.

– Jeg kan bli litt gal av å være hjemme. Og jeg er ikke like produktiv som jeg kan være, forteller hun.

Jusstudent Nora Holth-Aas (foran) og kriminologistudent Amanda Scheie Orellana er glad over at lesesalene igjen kan holde åpent. Foto: Olav Olsen

Jusstudenten Nora Holth-Aas (25) er glad for å komme ut av leiligheten hun deler med den hjemmekontorarbeidende samboeren.

– Vi forstyrrer hverandre, innrømmer hun. – Så dette gjør det lettere for oss begge.

Litt lenger nedover den lange pulten, der bare halvparten av plassene kan brukes, sitter kriminologistudenten Amanda Scheie Orellana (26). Hun er glad myndighetene gjenåpnet lesesalene for studentene.

– Jeg håper de vil fortsette å holde lesesalene åpne. Det virker ikke som om de har prioritert oss så veldig mye hittil, sier hun.

Noen har reist hjem til familien

Inne i Universitetsbiblioteket er det også mange kollokvierom i forskjellige størrelser. De største møterommene kunne tidligere ta imot ti personer, men har nå en begrensning på seks personer av gangen. I et av de mindre rommene sitter Ida Berge (19) og Elise Meen (19), begge studenter på første året ved medisinstudiet. De har ikke opplevd noen annen virkelighet som studenter enn det som har vært mulig under pandemien.

– Det har vært krevende, sier Elise Meen.

Medisinstudentene Elise Meen (til venstre) og Ida Berge har ikke opplevd noen annen studievirkelighet enn med pandemien. Foto: Olav Olsen

Ensomheten har fått mange studenter til å reise hjem til familiene sine, forteller de to.

Undersøkelser tyder på at flere studenter sliter psykisk på grunn av pandemien. I krisepakken som regjeringen la frem i januar, inngår det 70 millioner kroner til sosiale tiltak for studentene og 10 millioner kroner til studentenes psykiske helse.