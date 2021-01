Slik unngår du køen og sniker deg inn i Marka

Her finner du tipsene til å unngå folkemengdene.

7 minutter siden

Etter en regntung desember har snøen lagt seg som et hvitt teppe i Oslomarka. Forrige helg ble det trafikkaos opp til Frognerseteren. Marka rundt Oslo er stor, og du trenger ikke gå i kø.

Vi har bedt Tom «Milslukern» Stensaker om turtips litt utenfor allfarvei.

– Jeg står i Sørkedalen nå, sier Tom «Milslukern» Stensaker.

Han har i årevis vært blant landets mest lidenskapelige skiløpere. I fjor ble det totalt 1055 mil i områdene rundt hovedstaden.

– Det finnes flere steder enn de jeg nevner, men det er foreløpig veldig lite snø i lavere områder. Folk må ringe føremeldingen til Skiforeningen, da får de vite om det er kjørt løyper.

Her er hans tips til hvordan man kommer seg inn i Marka, uten å stå i bilkø eller tett i tett på T-banen:

Med tog

Movatn: – Her kan man gå opp til Tømte og inn til Holmetjern. Dette er en veldig fin tur på rundt to mil frem og tilbake.

Movatn. Foto: Thomas Olsen

Reisen dit: Movatn er en stasjon på Gjøvikbanen. Togturen tar 21 minutter fra Oslo Sentralstasjon. Det er ikke parkering for skiturister ved stasjonen.

Stryken: – Da er du oppe i Hakadal. Hvis man sjekker føremeldingen, kan man få gode løyper her.

Reisen dit: Gjøvikbanen stopper på Stryken i vinterhalvåret. Buss 126 går fra Oslo dit. På denne stasjonen er det kun noen få parkeringsplasser for skiturister.

– På disse stedene er det ikke så mange parkeringsplasser, så hit kommer de fleste med toget. Tog er nok bedre enn T-bane med tanke på smitte. Man kan også ta bussen, sier Stensaker.

Med buss

Sollihøgda: – Inn til Sørsetra. Her er det veldig fint å gå. Men her kan det være mye folk, spesielt i helgene. Hvis bussen ikke er stappfull, skal det ikke være noe problem at det er en del folk i løypene, sier Stensaker.

Reisen dit: Buss 200 fra Oslo.

Skar i Maridalen: – Det er mye mindre folk i Maridalen enn i Sørkedalen. I Sørkedalen er det nesten ikke vits hvis du kommer etter klokken ti på formiddagen. I helgen var det nærmest sammenhengende kø i løypene her.

Skar. Foto: Olav Olsen

Reisen dit: Ta buss 54 fra Oslo, bytt til 51 på stoppet Godals vei. I tillegg er det en stor parkeringsplass for privatbiler.

Les også Her kan du også gå på ski

Med bil

Brovoll: – Det tryggeste under koronapandemien er jo å kjøre bil. Brovoll er nesten på Hadeland. Det kommer veldig lite oslofolk hit.

Reisen dit: Riksvei 4 til Harestua, reisen tar en drøy time.

Interessen for gode skispor er svært stor under pandemien. Foto: Ingar Haug Steinholt

Sjonken ved Nannestad: – Det samme gjelder her. Siden det sjelden er oslofolk her, er det mye mindre mennesker. Til de to siste må man kjøre bil i en times tid.

Reisen dit: E6 til Ullensaker. Deretter E16. Reisen tar en time.

– Hvis man er ute før klokken ni, er det vesentlig mindre folk. Når det ikke er så kaldt som nå, drar jeg ofte langt nord i Marka, til steder som Mylla og Brovoll, forteller Tom Stensaker.