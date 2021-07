Her jobber 25 personer med to ungdommer. Pris: 25.000 kroner i døgnet.

Egen psykolog, døgnbemanning og tette rammer. Slik er det på innsiden av Oslos institusjon for ungdomskriminelle.

Barnevernspedagog Cesar Rahber leder institusjonen for barn som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet.

Harald Stolt-Nielsen Journalist

Jan Tomas Espedal Fotograf

Nå nettopp

– Det ble kjøpt mange bilder, men rammene var feil og kunne brukes som våpen, sier Cesar Rahber.

Han er leder for institusjonen Oslo kommune har opprettet for ungdomskriminelle.

– Vi har akkurat kjøpt en grill. Så vi har mulighet til å ha litt normal uteaktivitet og kan lage god mat.

Her er det plass til to ungdommer. De blir passet på av 25 ansatte. Her skal de bryte med det kriminelle eller negative miljøet de har vært en del av.