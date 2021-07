Starter drop-in-vaksinering i Oslo 19. juli

Det blir mulig med drop-in-vaksinering fra neste uke. Det gjelder de som ikke har timeavale ennå. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Oslo kommune starter med drop-in vaksinering om fem dager.

14. juli 2021 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo kommune opplyser til Aftenposten at det fra og med 19. juli blir mulig å ta koronavaksine i Oslo uten å bestille time først.

I løpet av uke 29, det vil si neste uke, skal alle over 18 år i Oslo ha fått tilbud om vaksine.

Drop-in tilbudet vil primært være et verktøy for å nå de kommunen eventuelt ikke har fått tak i.

- Det er frivillig å ta vaksinen. For de som ønsker å bli vaksinert, men av en eller annen grunn ikke har fått gjort det enda vil tilbudet om drop-in gjøre det enklere og mer fleksibelt, sier helsebyråd Robert Steen til Aftenposten.

Kommunen opplyser at folk kan melde seg til drop-in i den bydelen man bor ved å møte opp på vaksinesenteret. Der vil man da bli satt opp til dose 2 på samme sted. Er man imidlertid allerede satt opp på en vaksineringstime skal den oppsatte timen benyttes.

Dette er bare regnet som et tilbud til personer bosatt i Oslo kommune, eller på andre måter oppholder seg her, som for eksempel studenter.

– Vi blir ikke kvitt pandemien hvis ikke så mange som mulig tar vaksinen. Det er et felles ansvar, så min klare oppfordring er: ta vaksinen så raskt som mulig, sier Steen.

Aftenposten oppdaterer saken.