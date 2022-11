Frelsesarmeen får bygge «nærmiljøkirke» på Ensjø

Byråkratene sa nei. Nå skjærer politikerne gjennom. Frelsesarmeen ligger endelig an til å få lage «vidåpent hus» på Ensjø.

Frelsesarmeen flytter inn i kontorbygget til venstre. Nybygget til høyre skal være åpent for alle på Ensjø.

9 minutter siden

Åsted for konflikten: Et gammelt kontor/industribygg og en stor P-plass rett ved Ensjø T-banestasjon.

Etter årevis på jakt etter et sted å etablere seg utenfor sentrum, fikk Frelsesarmeen tilbud om eiendommen. Den skulle rett og slett «tas i bytte» med armeens hovedkvarter i Akersgata.

– Vi har i flere år jobbet med å spre aktiviteten vår mer utover i byen. Dit hvor den vokser, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

Nærmiljøkirke for absolutt alle

Og på Ensjø, et av Oslos desidert største utbyggingsområder, kunne alt de drømte om realiseres: Hovedkontor. Og – på P-plassen – et nybygget nærmiljøsenter. Også omtalt som «nærmiljøkirke».

– Men totalt uten trosplikt. Vi har årelang erfaring i å inkludere absolutt alle, understreker Smith-Solevåg.

Han påpeker også at de ikke lager et tilbud rettet mot grupper som rusavhengige.

– Dette blir for folk flest, sier han.

Senteret skal tilby det meste som har vært etterlyst i de nye boområdene: Åpen kafé, flerbrukshall for idrett, øvingslokaler for sang og musikk, møterom, fritidstilbud for barn og unge og etter-skole-aktiviteter.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo var begeistret og gikk enstemmig inn for prosjektet i februar i fjor. Men Plan- og bygningsetaten (PBE) viste til at P-plassen er regulert for bolig. De avslo først søknaden om dispensasjon. Så ble også klagen på avslaget avvist.

I dag – en stor, privat parkeringsplass. Om noen år: Forhåpentlig en etterlengtet møteplass i en ny bydel dominert av boliger.

I bytte mot boliger i sentrum?

Men nå kommer byrådet på banen. De velger å se bort fra PBEs avgjørelse og anbefaler bystyret å si ja til søknaden. arrow-outward-link Noe alt tyder på at de vil.

– Det bygges veldig mye boliger på Ensjø. Men det mangler gode sosiale tilbud, konstaterer byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG).

Han mener det var nødvendig å gripe muligheten når et ganske dødt kontorbygg kunne åpne for noe helt annet.

– Det blir et etterlengtet tilskudd, sier han.

Frelsesarmeens hovedkvarter i Akersgata skal utvikles av nye eiere når armeen flytter.

Men det er ikke bare på Ensjø effekten kan gå i pluss. Tomten på Ensjø inngår nemlig i et makeskifte der hovedkvarteret i Akersgata tas i bytte. Der skal eiendomsutviklerne Høegh og Lerka overta.

– I sentrum ønsker vi flere boliger, noe det er lagt opp til, sier Reinvang.

– Altså vinn-vinn.

NRK er også på vei til Ensjø med svært mange arbeidsplasser.

Lokal jubel

Bydelsutvalget i Gamle Oslo, sa altså rungende ja til prosjektet. Leder i byutviklingskomiteen i bydelen, Mats Bjørbekk (Ap), er svært glad for at ballen ser ut til å være i mål.

– At det blir litt færre boliger akkurat her lever vi godt med. Det er møteplassene og det sosiale som mangler på Ensjø, sier han.

Det har vært bygget mye og tett på Ensjø. Men utover boligene har det kommet få møteplasser og sosiale tilbud.

Han ser det som ekstra positivt at Frelsesarmeen med sin erfaring og troverdighet slipper til.

– Vi får en aktør som virkelig kan komme nabolaget til gode. Og vi har med oss byrådet – og ser ut til å få flertall i bystyret. Det er en skikkelig gladnyhet.

Også Smith-Solevåg i Frelsesarmeen er glad for å se slutten på prosessen.

– Det er krevende tider for folk og vi merker enorm pågang. Vi vil gjerne bruke tiden på andre ting enn offentlig forvaltning, sier han. Og konkluderer:

– Den beste julegaven vi kunne fått.