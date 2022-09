Miljøaktivister saboterte bildekk i Oslo. Bileier reagerer.

Anonyme aktivister tappet luft ut av dekkene på SUV-er. Rammet bileier mener fremgangsmåten «bare lager problemer for enkeltmennesker», uten å fremme klimasaken på noen måte.

Luften var tappet ut av minst ett dekk på flere biler som sto parkert på nedre Tåsen/Voldsløkka onsdag morgen.

21. sep. 2022 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag morgen våknet flere Oslo-borgere til en lei overraskelse. I minst én gate på nedre Tåsen/Voldsløkka var luften på flere biler (og minst en hydrogenbil) tappet ut av minst ett dekk. Det var ikke umotiverte pøbelstreker, men en form for miljøaktivisme.

Det var klart av et skriv som var festet under vindusviskerne på de rammede bilene.

«Du er sikkert sint, men ikke ta det personlig. Det er ikke deg, men bilen din», skriver aktivistene som kaller seg The Tyre Extinguishers der.

Utover dette navnet, har ikke aksjonistene på noen måte gitt seg til kjenne.

Av skrivet går det frem at aksjonen retter seg mot bruken av bensin- og dieseldrevne personbiler.

«Verden står overfor en klimakrise. Ifølge FN dør allerede millioner av mennesker av årsaker relatert til klimaendringer – tørke, orkaner, oversvømmelser, flukt og sult. Hittil har du sannsynligvis blitt minimalt påvirket. Vi trenger akutt handling for å umiddelbart begrense utslippene. Vi tar saken i egen hender ettersom politikerne og styresmaktene ikke gjør det», skriver aksjonistene.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo-politiet om denne saken. De hadde ved 12.30-tiden ikke fått noe melding om det.

Ut mot «vestkanttraktorer»

Etter at denne artikkelen ble publisert, har Aftenposten blitt kontaktet av en ikke navngitt person som hevder å være talsperson for gruppen. Vedkommende har delt bilder fra aksjonen med Aftenposten for å dokumentere tilknytningen.

Vedkommende opplyser at 37 nye «vestkanttraktorer» ble satt ut av spill i nattens aksjon. Dermed er det totale antallet punkterte SUV-er på Frogner og i Ullevål Hageby nå oppe i 69 de siste to ukene, forteller vedkommende.

Talspersonen varsler også at gruppen planlegger større aksjoner utover høsten.

– Vi aksepterer simpelthen ikke at de mest velstående kjører formålsløst rundt i ekstremt forurensende SUV-er i en klimakrise og en energikrise. Nesten ingen har bruk for en SUV i Oslo: det er utelukkende et statussymbol, og helt frakoblet virkelige behov. Vi vet at det store flertallet av SUV-er selges til folk som bor i byer. Dette er altså fullstendig unødvendige luksusutslipp, skriver talspersonen i e-posten til Aftenposten.

Dette skrivet var festet på de rammede bilene i Oslo onsdag morgen.

Bileier reagerer: Rammer bare enkeltpersoner

Aftenposten har vært i kontakt med en av de rammede bileirene, Lise Vivienne.

Per SMS bekrefter hun overfor Aftenposten at høyre forhjul på hennes Volvo-personbil er tappet for luft.

Hun har lite til overs for aktivismen.

«Synes ikke sånne fremgangsmåter på noen måte fremmer saken, da det bare lager problemer for enkeltmennesker – i stedet for å ha dialog om sakens kjerne,» skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Talspersonen svarer på kritikken fra Vivienne slik:

– Bekymringen for å legge skylden hos individer er noe vi har tenkt mye rundt. Vi synes jo ikke det er stas å forulempe privatpersoner. Men visse enkeltindivider har større ansvar enn andre. Det er en grunn til at vi utelukkende rammer store SUV-er på beste vestkant.

Vedkommende omtaler bruk av SUV i urbane strøk som luksutslipp, helt frikoblet fra nøvendige behov.

– Svært få, om noen, trenger en fire tonns utslippsbombe for å komme seg rundt.

Talsopersonen forsikrer at gruppen bare vil aksjonere mot de rike. Og «ved å ramme rike individer, vil vi også ramme systemet». Planen er at aksjonene på sikt skal ramme de økonomsike interessene til «fossilindustrien».

– Og i motsetning til Extinction Rebellion sine aksjoner, som rammer veldig bredt, er våre aksjoner kun rettet mot denne gruppen – vi stopper kun unødvendige luksusutslipp. Klasseperspektivet står helt sentralt her: hvor stort ansvar man har, vokser med økende inntekt, skriver talspersonen.

Varslet at de kom til Norge

Aftenposten skrev i vår om aktivistgruppens første aksjon i Sverige. Aktivistgruppen ble opprettet i Storbritannia tidligere i år. Aksjoner har funnet sted over hele landet, og gruppen har skapt mye debatt, ifølge The Guardian.

Gruppen har ingen formell struktur. De som deltar i aksjonene, gjør det anonymt. Ofte på nattetid. På hjemmesiden sin gir de instruksjoner til hvordan man kan tømme bildekk på mest effektivt vis.

– Vi har vært i syv land allerede. Vi kommer til Norge snart, sa Marion Walker, en talsperson for Tyre Extinguishers, til Aftenposten i mai.

Da tok Miljøpartiet De Grønne, Natur og Ungdom, samt Extinction Rebellion avstand fra gruppens metoder.

– Et av våre prinsipper og verdier er at vi ikke klandrer enkeltpersoner, men krever systemendring. Derfor ville ikke vi utført en sånn aksjon, sa Christian Hansson i Extinction Rebellion Norges mediegruppe til Aftenposten.

Her er en av de rammede bilene onsdag morgen.

Vil stanse SUV-er

Gruppen retter seg mot særlig mot SUV-er. Bilene som ble rammet i både i Oslo og Göteborg, var stort sett av denne typen.

Flere og flere biler er nå elbiler. Likevel blir SUV-er totalt sett rangert som viktig årsak til økte i CO₂-utslipp de siste årene, ifølge IEA. Dette er blant annet fordi bilene er mye større og krever mer energi enn vanlige biler.

– Vi beskytter oss mot disse massive forurensende dødsmaskinene, sa Walker til Aftenposten i mai.

– Vi vil ikke stoppe før det blir umulig å eie en stor, forurensende SUV i verdens urbane områder.