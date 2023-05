Overraskende overskudd i Oslo. Burde kuttet folks avgifter, mener Høyre.

Byrådet kunne melde om milliardoverskudd og langt mer i skatteinntekter enn ventet da det la frem revidert budsjett for i år.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) hadde en god dag i solen på Tøyen. Byrådet har langt mer å rutte med i år enn de først trodde.

30.05.2023 18:35

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) kunne fortelle om et «voldsomt» overskudd da han presenterte revidert budsjett på det gamle Munchmuseet på Tøyen tirsdag.

Oslo kommune fikk inn både langt mer i skatt og i koronakompensasjon enn de trodde i fjor høst. Det ga byrådet et overraskende overskudd på 3,4 milliarder kroner, som kommunen kan bruke i år.

Også i år får kommunen inn mer penger i skatter og overføringer fra staten enn de budsjetterte med i fjor. Totalt flytter de på 6 milliarder kroner – noe som omtales som rekord for et revidert budsjett.

Samtidig øker mange utgifter, for eksempel til å bosette flyktninger fra Ukraina. 880 millioner går til å dekke opp for lønns- og prisøkningen.

Dyrere vannprosjekt

Et prosjekt som særlig merker inflasjonen, er Oslos reservevannløsning. Prosjektet som gjorde at tidligere byråd Lan Marie Berg (MDG) måtte gå av etter store overskridelser, blir nå enda dyrere enn først antatt.

Byrådet anslår at økt lønns- og prisvekst vil føre til at prosjektet blir 3,5 milliarder kroner dyrere. Dette prosjektet finansieres ved såkalt selvkost. Det betyr at det er Oslos innbyggere som må betale kostnaden gjennom vann- og avløpsgebyrer.

I fjor ble det kjent at disse gebyrene settes kraftig opp.

Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel opplyser at avgiftene vil øke noe på grunn av pris- og lønnsveksten, men ikke før neste år.

Oppdaterte prognoser for avgiftene vil bli lagt frem på høsten sammen med forslag til neste års budsjett.

Høyre: Burde kuttet avgifter

Oslo hadde i fjor de høyeste gebyrene av byene i Norge.

Oslos Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener byrådet burde brukt de ekstra pengene til å kutte i avgiftene til Oslo-folk.

– Jeg mener at byrådet burde sett på muligheten til å redusere gjeldsbelastningen for vann- og avløpsetaten og på den måten kuttet utgiftene for innbyggerne, sier han.

Oslo Høyre har tidligere tatt til orde for å revurdere kommunenes selvkostprinsipp på vann- og avløp, slik at ikke alle utgifter veltes over på innbyggerne.

Helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) presenterte det de kaller en historisk satsing på kompetanse i eldreomsorgen.

– Løser ingenting

Einar Wilhelmsen fra MDG mener at det er en dårlig idé.

– Selvfinansierende sektor skal bære kostnadene sine selv. Hvis du gjør det på en annen måte, vil en annen del av kommunene være med å betale for det, sier han.

Han viser til at byrådet nå betaler inn ekstra avdrag på kommunens lån.

Totalt brukes 1,6 milliarder på å nedbetale gjeld.

– Det gir oss økt handlingsrom fremover for å dekke de behovene som innbyggerne har, sier Wilhelmsen, som mener det å bruke pengene på å få ned avgiftene i stedet for kommunens gjeld, vil være en form for nullsumspill.

– Hvis du tar fra driften, så tar du fra den delen av kommunen som leverer tjenester til innbyggerne. Det løser ingen problemer.

– Burde ikke alle kunne merke det litt på lommeboken si, når kommunen har så mye penger?

– Jo, men jeg tror alle merker det. For eksempel ved at vi holder kollektivtilbudet oppe. Det er en prioritering vi gjør, sier han.

Solberg mener på sin side at byrådet burde kuttet langt mer gjeld enn det nå har gjort. Han er bekymret for pengebruken og mener byrådet legger opp til mer varige utgifter enn de har i varige inntekter i budsjettet.

Andre satsinger

Byrådet foreslår i revidert blant annet å bruke: