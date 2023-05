Kommunen snur. Populær butikk på Grønland i Oslo får leve.

Etter tre år med kamp mot kommunen, får den folkekjære dagligvarebutikken Grønland Torg Frukt og Grønt tillatelse til å fortsette driften.

Grønland Torg Frukt og Grønt er en av de største matvarebutikkene med et stort utvalg utenlandske varer.

10.05.2023 16:33

I går publiserte Aftenposten en sak om støttemarkering for den nedleggingstruede dagligvarebutikken Grønland Torg Frukt og Grønt.

Nå forteller kommunen til Aftenposten at de har løst saken, og at den populære butikken for lov til å fortsette driften i Smalgangen 2.

– Vi er glad for at saken nå er løst til beste for alle parter, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten Hanne Høybach.

Saken oppdateres