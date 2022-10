Hurtigtog til Stockholm kan gi nesten en halv million færre flyreiser. Men det kan koste mer enn det smaker.

Å korte ned reisetiden på tog mellom Oslo og Stockholm vil være positivt på mange områder, viser ny mulighetsstudie. Nå anbefales videre utredning.

I dag tar toget til Stockholm over fem timer. Kortere reisetid kan gi flere positive effekter.

9. okt. 2022 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det norske Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket har studert mulighetene for en raskere toglinje mellom de to hovedstedene. Det har vært diskutert i mange år.

Nå konkluderer de med at en ny jernbanetrasé vil gi en sterk økning i togreisende. De mener også at det vil gi stor nytte for trafikanter og at det er et stort potensial for å redusere utslipp av klimagasser.