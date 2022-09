Oslo-byrådet i brev til regjeringen to dager før skattebomben: Vi vil motarbeide forslaget

På landsstyremøtet i mars holdt de hender og var venner. Nå varsler Oslo kamp mot regjeringens skatteforslag. På bildet: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Oslos Ap-styrte byråd er nok en gang på kollisjonskurs med den Ap-styrte regjeringen.

30. sep. 2022 12:31 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag morgen slapp regjeringen en skattebombe: De vil innføre økt grunnrenteskatt fra fiskeoppdrett og vannkraft.

Det sistnevnte rammer Oslo, som får inntekter gjennom eierskapet i Hafslund.

Nå viser et brev Aftenposten har fått innsyn i at byrådet kom med kraftige advarsler til regjeringen. Brevet ble sendt allerede to dager før nyheten ble kjent.