Raymond Johansen sier ja til fire nye år

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (61) har sagt ja til gjenvalg i Oslo. Det bekrefter han overfor VG. arrow-outward-link

Raymond Johansen har lenge vært i tvil, men har nå falt ned på at han ønsker fire nye år som Aps Oslo-topp.

Én time siden

– Oslo har tatt mange steg på de syv årene, men det er langt fra nok, sier Raymond Johansen til VG.

– Politikk handler som alltid om det som gjenstår, derfor vil jeg søke renominasjon som Oslos byrådslederkandidat, forteller han.

Dermed skal han nok en gang kjempe mot Høyres toppkandidat Eirik Lae Solberg i kampen om å bli hovedstadens fremste leder. I forrige valg var det Johansen som trakk det lengste strået.

På de siste Oslo-målingene er Høyre Oslos største parti og langt større enn Ap. Men langt flere ønsket Johansen som byrådsleder fremfor Solberg, viste Norstats måling for Aftenpostens i midten av september.

I tenkeboksen

Johansen har ledet det rødgrønne byrådet, med Ap, MDG og SV, siden 2015. Han har i hele høst signalisert at han har vært reelt i tenkeboksen om han ønsker å fortsette.

– Jeg har holdt en koalisjon sammen i syv år, og det har vært veldig spennende, og jeg trives her. Men det jo mye forsakelser i livet, særlig helger og kvelder. Jeg er jo ikke verdens beste venn heller. Det er jo sånne ting man tenker på etter hvert, sa Johansen til Aftenposten tidligere i høst.

Men nå har han tatt valget om å fortsette i fire nye år.

Mange vil være med videre

I tillegg til byrådsleder Raymond Johansen har Ap tre byråder i dag. Fredag ble det kjent at næringsbyråd Victoria Marie Evensen ikke ønsker gjenvalg, mens helsebyråd Robert Steen ønsker å fortsette. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), varslet mandag at hun ønsker gjenvalg.

Ti av de 12 som i dag utgjør Aps bystyregruppe, ønsker også gjenvalg.

Oslo Ap har lenge slitt på målingene. I Norstats måling for Aftenposten i september, fikk Ap kun 17, 2 prosents oppslutning. Johansens rødgrønne blokk beholder imidlertid flertallet, men er avhengig av støtte fra Rødt.

Dette er dagens Ap-byråder: Tre vil gjerne fortsette etter neste valg. Én gir seg.

Frist i helgen

Nominasjonsprosessen i Oslo Ap er i startgropen. Alle som står på dagens bystyreliste, hadde frist til å melde fra om de ønsket gjenvalg før helgen. Det samme gjelder andre som ønsker å stå på listen til neste valg.

Listen skulle være klar mandag ettermiddag, men er blitt forsinket, melder nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens vil komme med sin førsteinnstilling i midten av november. Endelig rekkefølge blir vedtatt på årsmøtet i slutten av januar neste år.