Her vil byrådet samle utenlandsfergene

Hvor skal «danskebåten» og Kielfergen lande? Fagmiljøene er splittet. Byrådet har landet på Vippetangen.

I dag legger «danskebåten» til på Vippetangen. Nå vil byrådet gi dem selskap av Kielfergen. Vis mer

De ruver, krever mye plass og seiler inn og ut av Oslo havn daglig. Debatten om hvor fergene til Danmark og Kiel skal få kaiplass i Oslo, har pågått i årevis.

Alle har vært enige om at Kielfergen må bort fra Hjortnes – så Filipstad kan bli by.

Men en omfattende utredning pekte på to mulige alternativer:

Kongshavn, under Ekebergåsen

Vippetangen, der danskebåten legger til i dag.

Kongshavn i forgrunnen fikk tommel ned fra Byrådet. De vil samle utenlandsfergene på den andre siden av viken.

Dilemma

Etter omfattende høringer og debatt går byrådet altså inn for å samle fergene på Vippetangen. Dermed støtter de Oslo Havn pluss både Klima- og Bymiljøetaten. Mens de går på tvers av Plan- og bygningsetatens (PBE) anbefaling.

– Denne saken viser noen av dilemmaene vi står i når vi skal styre en ferdig utbygget by, sier byråd for næring, Rina Mariann Hansen (a).

Hun peker på at industrihavnen på Kongshavn nå vil ha arealer for å utvikles videre. Og at både Vippetangen og Filipstad nå vil kunne åpnes for byutvikling på en helt ny måte.

Slik ser Oslo havn for seg at Vippetangen kan bli når utenlandsfergene er samlet der. De legger opp til såkalt «yrende byliv».

Miljøhensyn

Da alternativene var på offentlig høring, var motstanden desidert størst mot Kongshavn. Tung skipstrafikk nesten inn mot Sørenga ble sett som uheldig både for friluftsliv, sårbar natur og klima.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), bekrefter at miljøhensyn har veid tungt.

– Kongshavn kunne medført en god del miljøulemper. Også livet på vannet ville blitt berørt, sier han og oppsummerer:

– Hele vitsen med fjordbyen er jo at folk skal kunne bruke mest mulig av arealene. Og på Vippetangen skal det bli byliv, ikke boliger.

Flere biler i sentrum?

Men hvorfor legge en tung fergeterminal midt i sentrum? Vil det ikke gi kraftig økt biltrafikk i indre by?

– Det kommer åpenbart flere biler. Men vi måtte velge et sted, sier Hansen.

Og begge byrådene er klar over at både selve samlokaliseringen og trafikkavviklingen vil bli krevende.

– Men vi mener det vil være mulig å finne en god løsning med en effektiv terminal. Og også Kongshavn ville medført økt biltrafikk, sier Hansen.

Yrende byliv på terminalen?

Slik ser Oslo havn for seg en mulig fremtidig terminal.

Operatørene bak utenlandsfergene har vært skeptiske til å måtte dele samme terminal. Men ifølge byrådene er de nødt til å finne en ny måte å «leve sammen» på.

– Ved å frigjøre enda mer av Filipstad vil også Oslo Havn få økte inntekter til å utvikle terminalen, sier Hansen.

Og Oslo Havn har for lengst presentert spektakulære illustrasjoner av Vippetangen med yrende byliv og en samlet fergeterminal.

Oslo Havn mener det vil være mulig å skape gode byrom og mye liv på Vippetangen også med ny fergeterminal.

Kan avgjøres før valget

Det er bystyret som har siste ord i saken. Men de to byrådene har inntrykk av at de vil ha flertallet med seg i valget. Og – kanskje rekker bystyret å behandle saken på det siste møtet før valget over sommeren. I så fall kan reguleringsprosessen starte.

– Men realiseringen vil åpenbart ta lang tid, konstaterer Hermstad.

– Men først med dette legger vi siste brikke i Fjordbyen.