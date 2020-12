Mann pågrepet etter påkjørsel av tenåring i Oslo

En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet, mistenkt for å ha kjørt på en 13 år gammel gutt på Haugenstua torsdag kveld.

Åstedet var i Maria Dehlis vei ved krysset med Granstangen. Foto: Hans O. Torgersen

18. des. 2020 06:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Mannen ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 1-tiden, forteller vaktleder Anne Tveit ved Kriminalvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sitter fredag morgen i arresten og vil bli avhørt fredag, sier hun.

Politiet meldte torsdag kveld at en 13 år gammel gutt ble truffet av en bil som kom kjørende ned Maria Dehlis vei på Haugenstua. Gutten ble kastet opp i luften og truffet av en bil som kom kjørende i motsatt retning. Vitner forteller at bilen holdt høy fart og at den var lydløs.

Gutten ble torsdag kveld kjørt til sykehus og beskrevet som kritisk skadet.

Politiet lette torsdag etter spor på åstedet. Bilen i bakgrunnen er den som traff gutten etter at han ble påkjørt av en annen bil og kastet opp i luften. Foto: Hans O. Torgersen

Vitner har beskrevet bilen som en svart SUV som kjørte i høy hastighet da den traff gutten. Politiet ettersøkte bilen, men har avsluttet søket.

Politiet skriver på Twitter at vitner til hendelsen forklarte at bilen var lydløs, og at det kan tyde på at det kan ha være en elbil.