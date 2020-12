Mann siktet etter påkjørsel av tenåring i Oslo

En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet, mistenkt for å ha kjørt på en 13 år gammel gutt på Haugenstua torsdag kveld. Han er nå siktet.

Åstedet var i Maria Dehlis vei ved krysset med Granstangen. Foto: Hans O. Torgersen

18. des. 2020 06:37 Sist oppdatert 7 minutter siden

En 13 år gammel gutt ble torsdag truffet av en bil som kom kjørende ned Maria Dehlis vei på Haugenstua i Oslo. Gutten ble kastet opp i luften og truffet av en bil som kom kjørende i motsatt retning. Han ble torsdag kveld kjørt til sykehus og beskrevet som kritisk skadet.

Hverken politiet eller Oslo universitetssykehus vil fredag gå ut med nye opplysninger om guttens helsetilstand.

Men politiet har nå siktet mannen i 30-årene de pågrep natt til fredag. Det forteller politiet fredag i 12.30-tiden.

– Vi mener at vi har nok til å sikte ham for å ha kjørt den bilen vi jobber med å knytte til saken, sier Rune Skjold, seksjonsleder for etterforskning i Oslo-politiet, til Aftenposten.

Påtalemyndigheten i politiet har siktet mannen etter vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jf. paragraf 12 tredje ledd. Bilføreren var ikke på stedet da politiet ankom ulykken. De jobber også med å få avklart om mannen var ruspåvirket.

– Vi har ennå ikke fått avklart om den siktede har vært påvirket under kjøringen, sier Skjold.

Politiet lette torsdag etter spor på åstedet. Bilen i bakgrunnen er den som traff gutten etter at han ble påkjørt av en annen bil og kastet opp i luften. Foto: Hans O. Torgersen

Fredag jobber politiet med avhør av vitner og siktede.

– Det er en mørk bil som er involvert. Men det trenger ikke være en BMW, som det har vært meldt flere steder, sier Skjold.

Vitner forteller at bilen holdt høy fart og at den var lydløs.

Her skjedde påkjørselen: