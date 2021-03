Vil bygge muslimsk kultursenter i Oslo sentrum

I 17 år har Rabita-moskeen holdt til i gamle lokaler i Calmeyers gate i Oslo. Nå vil de bygge muslimsk kultursenter med moské og leiligheter på toppen. Oslo kommune vender foreløpig tommelen ned.

Denne illustrasjonen viser hvordan det nye kultursenteret i Calmeyers gate 8 kan bli hvis søknaden blir godkjent. Foto: Håvard Fagernes, Norconsult

– Dette er vårt bidrag til byutviklingen i Oslo. Et kvalitetsbygg som kombinerer modernitet og tradisjon. Et bygg som ønsker alle velkommen. Et kultur- og aktivitetssenter som huser konferanserom, undervisningsrom, kulturkafé, gymsal, leiligheter og et moderne bønnerom. Målet er en møteplass for alle, sier Djamel Selhi.

Han er styremedlem i Det Islamske Forbundet som holder til i Calmeyers gate 8. Menigheten er bedre kjent som Rabita.