Hvem styrer Oslo nå?

Det er noe Harry Pottersk over forretningsministeriet som nå styrer Norges hovedstad. Til uken er det trolig allerede over – her er reglene for hva ministeriumsbyrådene får gjøre og ikke gjøre i mellomtiden:

Bortsett fra Lan Marie Berg (nr. fire fra venstre) styres Oslo nå av denne gjengen. De ligner mistenkelig på byrådet som satt fra før, og på det som mest trolig tiltrer igjen til uken. Foto: Heiko Junge, NTB

18. juni 2021 21:26 Sist oppdatert 8 minutter siden

I J. K Rowlings Harry Potter-bøker er det Magiminsteriet som styrer trolldomsverdenen med hard hånd. I Oslo er det for tiden et mystisk «forretningsministerium» som har tatt over makten.

– Det er ikke et formelt begrep, men basert på sedvane, forteller ordfører Marianne Borgen til Aftenposten.