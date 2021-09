Fjerner to år gamle trikkeskinner for 100 mill. Kan bli nødt til å legge dem tilbake om få år.

I april bestilte bystyret en utredning av en ny trikkeforbindelse over Grønland. Nå fjernes trikkeskinner som kunne vært brukt i en ny trasé.

Det tok flere måneder å etablere trikkesporene på baksiden av Gunerius i Christian Krohgs gate. Nå fjernes de etter to års bruk. Om få år kan de være tilbake.

16. sep. 2021 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten skrev nylig at trikkeskinner i Christian Krohgs gate fjernes. De ble brukt i bare to år. Kostnader for etablering og deretter fjerning av den midlertidig trikketraseen er på ca. 100 millioner kroner.

Skinnene ble lagt for å gi folk et trikketilbud mens Storgata var stengt.