Her er årets første gla’nyhet for elever, lærere og foreldre i Oslo

Enkeltskoler i Oslo kan fortsatt få rødt nivå – eller bli stengt helt. Nå kan det skje i Grünerløkka bydel, som har høyest smittetall i Oslo.

Lettelser skal være varige, er blitt et mantra for byrådet i Oslo. Nå varsler skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gult nivå i barnehager og grunnskolen frem til sommerferien. Foto: Berit Roald, NTB

5. mai 2021 16:06 Sist oppdatert 26 minutter siden

Da byrådet i Oslo la frem noen nye lettelser onsdag, hadde de også en gladnyhet til foreldre og barn:

Fra mandag 10. mai tas barnehager, barneskoler og ungdomsskoler over hele byen fra rødt til gult nivå. Det betyr færre restriksjoner, større grupper og mer tid hvor de kan være fysisk til stede. For lærerne betyr det at de kan planlegge for hele det gjenstående skoleåret.