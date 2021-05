Regjeringen og Oslo krangler videre om innreisetall og importsmitte

Har Oslos byrådsleder Raymond Johansen snudd igjen? spør næringsminister Iselin Nybø (V).

Arnhild Aass Kristiansen

Nå nettopp

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Før helgen avviste Raymond Johansen at han ikke lenger fryktet importsmitte ved økt arbeidsinnvandring.

Det skjedde etter at Oslo søkte om å få være med i en ordning som gir unntak for å slippe inn flere arbeidsinnvandrere – en ordning Johansen tidligere har kritisert.

– Det er snakk om noe spesialarbeidskraft, totalt cirka 200 stykker. Skal det brukes som eksempel på at jeg ikke lenger er bekymret for importsmitte, så er det vrøvl, sa Johansen til Aftenposten.

Bekymret

Svaret fra Johansen får næringsminister Iselin Nybø (V) til å stusse. Hun sier hun ikke har vært kjent med at Oslo har satt en maksgrense ved 200 personer.

– Dette er et helt nytt tall for meg. Det er ikke et tall Raymond Johansen nevner i sitt brev til oss der han ber regjeringen om å åpne opp for økt arbeidsinnvandring til Oslo, sier hun.

Ordningen er slik at bedriftene selv søker Sjøfartsdirektoratet om å få inn utenlandsk arbeidskraft de mener er kritisk for driften. Så langt er det gitt unntak for at 149 arbeidere kan komme til Oslo.

– Har Raymond Johansen snudd igjen? Spør hun, og fortsetter:

– Hvis det bare er 200 personer som skal kunne komme, er det virkelig grunn til bekymring. Dette er snakk om unntak for helt nødvendig arbeidskraft – betyr dette at selskapene må gå til permitteringer eller gå konkurs? lurer Iselin Nybø.

Ingen maksgrense

Ifølge byrådsleder Raymond Johansen er tallet 200 ikke en maksgrense, men Sjøfartsdirektoratets anslag på hvor mange søknader som var til behandling i Oslo.

– Det er selvfølgelig uaktuelt å slippe inn et stort antall arbeidsinnvandrere til Oslo nå, men vi har hele tiden vært åpen for at spesialarbeidskraft og kritisk personell kan komme inn når smittesituasjonen tillater det sier Johansen.

– Vår kritikk har dreid seg som at regjeringen ikke har hatt strenge nok tiltak for testing og karantene. Det har gjort importsmitte til et større problem enn det kunne vært, mener han.