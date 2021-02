Kirken vil tilbake til røttene i Gamlebyen

Kirken vil invitere Oslos befolkning inn i den historiske eiendommen Oslo Hospital. Det planlegges kulturaktiviteter, kafé og park.

Klostergården sett fra Oslogate. Hovedinngangen til det nye bygget på eiendommen er til høyre. Foto: Transborder Studio

Kirkens Hus, som i dag holder til i slitne lokaler i Rådhusgata, skal flytte til den historiske eiendommen Oslo Hospital i Gamlebyen.

I nabolaget ligger Clemenskirkens ruiner, Gamlebyen kirke og Middelalderparken. Eiendommen har i dag flere historiske bygninger og et stort hageanlegg. Den ligger innenfor et område med nasjonal kulturminneverdi.

Clemens Eiendom og Stiftelsen Oslo Hospital utvikler eiendommen til Stiftelsen Oslo Hospital i Ekebergveien 1 sammen.

Dette bildet er tatt fra Ekebergveien. Gamlebyen kirke til høyre og forstanderboligen til venstre. Det planlegges en plass foran kirken. Fotavtrykket til middelalderkirken skal markeres i bygulvet. Fra denne plassen kan man gå videre inn i Hospitalhagen og Klostergården. Foto: Sol Kristiansen

Et samlingspunkt

– Dette et perfekt prosjekt. Med Gamlebyen kirke på tomten og blant annet Clemens kirke fra 1100-tallet som nabo gir dette en historisk link til kirken, sier Bernt Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom.

Målet er å samle flere kristne organisasjoner enn de som holder til i lokalene Kirkens Hus har i Rådhusgata i dag.

– Det gir mening og verdi å bidra til at disse organisasjonene kan finne sammen på historisk grunn. Nye Kirkens Hus skal være et åpent, aktivt, varmt og slagkraftig samlingspunkt, sier Skøien.

Vil fornye kirken

De ønsker også å leie ut til kristne organisasjoner som ikke er tilknyttet Den norske kirke.

– På den måten ønsker Nye Kirkens Hus å spille en sentral rolle i forbindelse med endring og fornyelse av kirken, sier Skøien.

Ideen ble født i 2017. Bakgrunnen er at lokalene til dagens Kirkens Hus trenger total rehabilitering. De gikk igjennom hva som hadde fungert og hva som ikke hadde fungert i lokalene i Rådhusgata. Samtidig ba de om innspill fra leietagerne.

– Målet er å samspille rundt fellesfasiliteter basert på kristne verdier i en moderne tid, sier Skøien.

Luftegården i Klostergården. I Oslo Bymuseums samling står det Oslo Sindsygeasyl. Bildet er tatt et sted mellom 1870 og 1880. Foto: Thorén, Per Adolf/Oslo Museum

Fakta Oslo Hospital Opprinnelig et fransiskanerkloster hvor det i 1538 ble opprettet sykehus som en fortsettelse av Laurentiushospitalet

Klosteret brant ned i 1567.

Gråsteinsbygningen, som nå er fredet, ble oppført i 1581.

Etter brann i 1794 ble kirken oppført på ny 1796. Dette er Gamlebyen kirke

Et «Dollhus for afsindige», oppført 1777. Dette var byens første sinnsykeanstalt. Ble revet i 1938 og erstattet av ny bygning.

Mellom kirken og det nedrevne Dollhuset ligger en sykehusfløy i to etasjer oppført 1825.

Anlegget omfatter også en sykehusfløy fra 1865, forlenget med et vinkelbygg fra 1910.

På hjørnet av Ekebergveien og Oslogate ligger Damehjemmet, oppført 1888.

Sykehusdriften ble 1997 overtatt av Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS.

Lovisenberg Diakonale Sykehus drev sykehuset fra 2010–2018. Kilde: Oslo Byleksikon Vis mer

Her er Hospitalhagen med forstanderboligen til høyre. Antagelig er det forstanderen med familie og stab som sees på bildet. Bildet er tatt rundt 1880. Foto: Oslo Museum

Kafé og leksehjelp

Skøien mener den publikumsrettede delen av virksomheten ikke fungerte godt nok i lokalene i Rådhusgata. I det nye prosjektet vil de sette av ca. 1000 kvadratmeter til fellesområde for leietagerne. Det er et større område enn dagens lokaler har, og skal gi anledning til å tilby ulike aktiviteter også for naboer og andre. Det kan for eksempel være kulturaktiviteter og utstillinger.

Slik ser prosjektet ut fra Kongsveien. De nye byggene sees rett frem. Utbyggeren ønsker tre etasjer ut mot Oslo gate og fem etasjer på det høyeste ut mot Konows gate. Foto: Transborder Studio

– Vi ønsker å gi et tilbud til befolkningen i bydelen og byen. Det blir kafé, som vil være åpen for besøkende, sier han.

Ifølge Skøien har de også ambisjoner om å legge til rette for ting som leksehjelp, samtalegrupper og kurs.

Fakta Oslo Hospitals eiendom skal huse disse leietagerne: Norges Kristne Råd

Kirkepartner IKT

Kristelig Studieforbund

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaker

Den Finländska Evangeliske Församlingen i Norge

Bispemøtet

Den norske kirkes presteforening

Det norske diakonforbund

Kirkelig Undervisningsforbund

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkerådet

Opplysningsvesenets fond

Clemens Eiendom

Søndagsskolen

Bispedømmerådet i Oslo Vis mer

Eiendommen har også en stor hage, Hospitalhagen, som er lite i bruk i dag.

– Da jeg var der i september bugnet det av epler og pærer. Vi ønsker at naboer skal få tilgang til denne hagen, som hittil har vært stengt. Vi vil at folk kan få glede av området og hageanlegget på dagtid, sier Skøien.

Ifølge Skøien har Clemens Eiendom vært i dialog med Plan- og bygningsetaten (PBE) og antikvariske myndigheter om åpning av eplehagen.

Så langt har de skrevet leieavtale med 14 kristne organisasjoner.

– Det gjenstår å se hvor mange vi har plass til utover disse leietagerne. Vi vet ennå ikke hvor stort prosjektet blir, sier Skøien.

fullskjerm neste Klosterhagen skal åpnes for folket. Til høyre sees kirkeplassen og det eksisterende hospitalsbygningene. Tilbyggene sees til venstre. 1 av 2 Foto: Transborder Studio

Blir bedt om å justere ned høyden

Saken skal ut på offentlig ettersyn. Noen innspill har kommet inn allerede.

Høyder er alltid et tema. Forslaget innebærer bygninger med tre etasjer mot Oslo gate og fem etasjer mot Konows gate. Eierne har nedskalert prosjektet etter innvendinger fra PBE og antikvariske myndigheter.

Enhetsleder i PBE Monica Lilloe-Salvesen skriver i en e-post til Aftenposten at PBE anbefaler forslaget, men har bedt om at høyden på nybygget blir justert ned.

Ifølge Lilloe-Salvesen er PBE opptatt av å ivareta kulturminnene i Middelalder-Oslo. Dette omfatter både Fransiskanerklosterets kirkegård, Gråsteinsbygget og Gamlebyen middelalderkirke. Hun påpeker at Gamlebyen kirke er selve tyngdepunktet i området, med en tung historisk betydning som et viktig kulturminne.

Videre skriver hun: «For øvrig mener PBE at prosjektet har store kvaliteter som rammer inn et flott og viktig sted på en god måte.»