Parkpilsing vil ikke påvirke åpningsplanene, opplyser byrådslederen

– Når vi gjenåpner byen, må det være fordi vi anser det som forsvarlig, og ikke med begrunnelse i at enkelte ikke følger reglene, skriver byrådslederen i en mail til Aftenposten.

– Vi håper og tror at vi kan gjennomføre flere lettelser de neste ukene. Men det er smittesituasjonen som avgjør når de kommer, sier Raymond Johansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

12 minutter siden

Folkeansamlinger utendørs som bryter med smitteverntiltakene, har de siste to helgene vært et problem i hovedstaden.

Ifølge politiet i Oslo var det lørdag kveld samlet opp mot 1000 ungdommer i parken på St. Hanshaugen. Ingen fikk bot.

Det har gjort restauranteiere frustrerte. De synes det er rart at så mange kan samles utendørs uten at det får konsekvenser når de selv ikke får tilby uteservering med smitteverntiltak.

Tirsdag skal Oslo kommune ha pressekonferanse om hvilke tiltak som skal gjelde i byen fremover.

Byrådsleder Raymond Johansen fastslår at parkpilsing ikke vil påvirke åpningsplanene.

«Når vi gjenåpner byen, må det være fordi vi anser det som forsvarlig, og ikke med begrunnelse i at enkelte ikke følger reglene», skriver han i en mail til Aftenposten.

Har foreløpig gitt råd og veiledning

Johansen synes imidlertid det er flott at befolkningen bruker parker og andre rekreasjonsområder:

– Smittevernmessig er det bedre å være ute enn inne. Men når ansamlingene blir for store, og det utvikler seg til å bli både festing og forsøpling, er det klart både politiet og kommunen reagerer, slik vi har gjort i helgen.

Foreløpig har politiet i Oslo latt være å gi bøter. I stedet har de heller gitt råd og veiledning til dem som oppholder seg i parkene.

Johansen vil ikke svare på om kommunen og politiet vil slå hardere ned på parkpils i tiden som kommer.

Nedadgående smittetrend

Oslo har hatt nedadgående smittetall siden påske. Johansen forstår at hovedstadens borgere sulter etter gjenåpning.

– Men jeg er sikker på at befolkningen og næringslivet heller vil ha en trygg, varig gjenåpning enn å risikere å åpne opp for tidlig for så å måtte stenge ned igjen.

Han forteller at byrådet får faglige anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjelde i Oslo fremover.

– Vi håper og tror at vi kan gjennomføre flere lettelser de neste ukene. Men det er smittesituasjonen som avgjør når de kommer, påpeker han.