Oslo Reptilpark driver ulovlig. Nå trues de med stenging.

Den populære dyreparken har Oslo kommune på nakken. – Jeg trodde dette var ute av verden i 2018, sier eier Are Aarflot Hogner.

Iguanen Charlie i Oslo Reptilpark i 2008. Nå ber Oslo kommune dem om å stenge eller følge kravene om universell utforming i lokalene.

8. apr. 2022 13:16 Sist oppdatert 29 minutter siden

Oslo Reptilpark i Oslo drives ulovlig, mener kommunen. Lokalene deres er ikke godkjent til å brukes til reptilpark.

I tre år har kommunen krevd at det etableres handicaptoalett og to trappeheiser for rullestol. Først da kan de få såkalt brukstillatelse. Det er Merkantilbygg som eier bygget og dermed er ansvarlig.