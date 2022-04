Oslo-politikere vurderer å skrote Fornebubanen etter ny milliardsprekk

Alle samferdselsprosjekter i Oslo-regionen er i fare etter nye milliardoverskridelser på Fornebubanen. Politikerne i Oslo utelukker heller ikke å droppe å bygge T-bane til Fornebu.

Fornebubanen blir stadig dyrere. Nå truer den alle andre samferdselsprosjekter i Oslo-regionen, og politikerne må vurdere om de har råd til å bygge den. Bildet viser byggeplassen for det som skal bli Flytårnet stasjon på Fornebu.

4. apr. 2022 18:55 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag kom sjokknyheten om at Fornebubanen vil gå et ukjent milliardbeløp over budsjett. Det kan få store konsekvenser for vei- og kollektivprosjektene i og rundt Oslo.

De nye overskridelsene kommer bare åtte uker etter at det ble varslet at banen ville koste 3 milliarder kroner mer enn antatt