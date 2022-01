Oslo: Gult nivå i barne- og ungdomsskoler, grønt på videregående

Barnehagene og grunnskolen i Oslo fortsetter med gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen kan gå over til grønt nivå fra mandag.

Byråd for oppvekst og kunnskap Holmås Eidsvoll (SV) sier de vil følge de nasjonale rådene for skolene, og ta en ny vurdering neste uke.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

14. jan. 2022 11:05 Sist oppdatert 7 minutter siden

Det blir klart i en pressemelding fra byrådet fredag.

Regjeringen opphevet torsdag kravet om gult nivå i barnehager og grunnskoler og anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Det anbefales derimot gult nivå i barnehager og grunnskoler der smittenivået tilsier det.

Kunnskapsminister Tonje Brenna opplyste under pressekonferansen torsdag at endringene i skolesektoren trer i kraft natt til lørdag.

Samtidig åpnet de for at kommunene kan gjøre egne vurderinger ut fra smittesituasjonen lokalt.

Som byrådsleder Raymond Johansen varslet i går, velger Oslo å følge de nasjonale rådene i første omgang.

– Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene, det ansvaret tar vi, sier byråd for oppvekst og kunnskap Holmås Eidsvoll i pressemeldingen.

– Beslutningen vi nå har gjort er basert på vurderinger av den lokale smittesituasjonen og faglige vurderinger knyttet til tiltaksnivå i skolen. Vi vil bruke neste uke på å se på helheten av konsekvensene i de nye nasjonale anbefalingene og smittesituasjonen i Oslo og vil deretter foreta nye vurderinger av tiltaksnivå i grunnskoler og barnehage, sier Holmås Eidsvoll.