Det renner ikke over med lovord for toalettet på Youngstorget.

Kommunen vil bygge nytt offentlig toalett i Oslo sentrum. Gårdeierne mener de bare skaper problemer. – Folk kan bruke utestedene, sier de.

21. feb. 2022 16:44 Sist oppdatert nå nettopp

«Nytt frittstående prefabrikkert ett-etasjers offentlig toalettbygg mellom Pilestredet og St. Olavs gate».

Slik presenterer Bymiljøetaten et kommende tilbud til Oslos trengende i et nabovarsel.

Toalettet er «selvopplyst på fasaden» og skal plasseres på «forhøyet grøntområde» øst for Pilestredet.

For noen er dette trolig godt nytt. Men for de som driver næring og kultur i strøket, som er på vei mot å bli et nytt sentrum for utelivet, er det stikk motsatt.

Brukes som sprøyterom

En ting er at «et standard prefabrikkert skur» skal plasseres mellom ikoniske bygninger som Trekant-blokken til Erling Viksjø. Og at toalettet er lagt nærmest midt i fortausrestauranten til samme bygning. Den som skal «øke attraktiviteten til gaterommene og bidra til mer byliv», ifølge høringsuttalelsen.

På toppen av det hele vil toalettet havne midt i «den historiske linjen mellom St. Olavs plass og Det kongelige slott.»

Men, ifølge talsmann for det ferske Tullin-samarbeidet, Øystein Aurlien, er erfaringene med dårlig drifting av dagens toaletter, en like stor bekymring.

Området rundt Tullinløkka og St. Olavs plass er i ferd med å bli et utelivs-strøk. Driverne mener publikum kan bruke toalettene deres og vil likke ha noe offentlig toalett.

– Kommunen klarer jo ikke drifte toalettene vi har. De på Youngstorget og Stortorget fungerer i praksis som sprøyterom og samlingspunkt for kriminell virksomhet, sier han, og tilføyer:

– Rusmiljøet trenger et skikkelig sted. Ikke å måtte gjemme seg på toaletter.

Spørsmålet han og flere av partnerne stiller er: Trenger vi i det hele tatt flere offentlige toaletter i en by med stadig flere utesteder. Og i så fall – hvorfor akkurat her?

– I parker, ja. Men i sentrum er det rikelig med tilgang til toaletter. Og det er det viktige. Ikke at det står «offentlig» på dem, sier Aurlien.

Fakta Offentlige toaletter i Oslo Firmaet JCDecaux drifter toaletter på vegne av Oslo kommune følgende steder: Slottsparken, Rådhusbrygga, Eidsvolls plass (også kjent som kunstprosjektet Liberté,) Stortorget, Youngstorget, Christian Frederiks plass, Sofienbergparken, St. Hanshaugen, Myraløkka. Bruk: fem kroner Toalettene på Sørenga driftes av kommunen og er gratis. Kommunen drifter også toaletter i en rekke parker og badestrender. Vis mer

Heller trengende enn toalett

En som har levd med toalettet på Youngstorget som nærmeste nabo lenge, er Morten Usterud, partner i Noho Norway. De driver blant annet Youngs der de har måttet sette opp vegger på uteserveringen.

– Det settes sprøyter. Folk bor der. Særlig om sommeren kan tre–fire stykker velte ut og rett i fanget på gjestene, sier han før han utbryter:

– Oi! En fyr er på vei inn i toalettet nå med en sykkel ... Skal tro hva han skal der?

– Men er dere klare for at folk skal gå på toalettet hos dere?

– Masse folk gjør det, og vi legger i utgangspunktet til rette for det, sier han. Men tar ett forbehold: Når det er smekkfullt eller kø er det ikke så enkelt.

– Men vi er positive!

Det samme er utestedene rundt Tullinløkka, ifølge Aurlien.

Helsepersonell har ofte måttet rykke til toalettet på Youngstorget etter at det har vært satt overdoser. Her i 2010.

Ikke NIMBY?

– Men snakker vi ikke her om en klassisk NIMBY – Not in my backyard?

Aurlien påstår hardnakket «nei».

– Vi synes det er kult med Blitz som nabo og heier på mangfold. Men vi skjønner ikke behovet for et offentlig toalett akkurat her. Hvis folk må gå på do, er dørene våre åpne.

– Hvordan vet du at dette er greit for utelivet?

– Jeg kan ikke snakke på alles vegne, noen er sikkert mer konservative. Men vi bør ta debatten om hvordan folk som besøker sentrumsgatene skal få tilgang til toaletter.

Bymiljøetaten: St. Olavs plass er prioritert område

Aftenposten har bedt om et intervju med noen fra Bymiljøetaten om toalettbehovet og plasseringen. Etaten har sendt skriftlige svar via presseansvarlig.

De skriver at toalettene på Stortorget og Youngstorget er ekstra belastet, men at problemene er mindre på andre toaletter i sentrum.

«Vårt mål er å drifte toalettene på en slik måte at lengre opphold ikke lar seg gjøre/blir lite attraktivt, renholdet holder høy standard, samt at hærverk skal bli reparert raskt. Toalettene skal være attraktive å bruke – for alle».

Videre viser de til en mulighetsstudie der det kom frem at behovet for flere toaletter og drikkefontener i sentrum er stort. St. Olavs plass er ett av de prioriterte områdene.

Begrunnelsen er både sentral beliggenhet, at toalettdekningen er lav og at området er mye brukt og dermed oppleves som trygt.

Nye toaletter på Klosterenga, Vaterlandsparken og Tøyenparken er også utredet, men «avhenger av midler i investeringsbudsjettet», skriver etaten.