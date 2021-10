En person pågrepet etter Mortensrud-drapet - to andre etterlyst internasjonalt

Etter to uker med etterforskning er en mann pågrepet siktet for medvirkning til drapet på Lofsrud skole. Han erkjenner ikke straffskyld.

Det var her på Mortensrud at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept torsdag 8. oktober.

22. okt. 2021 17:04 Sist oppdatert 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

I tillegg til pågripelsen er to andre menn siktet i saken. Disse er pr. nå ikke pågrepet. Politiet skriver de har grunn til å tro at de befinner seg i utlandet. Disse to knyttes tettere til selve drapshandlingen enn personen som er pågrepet.

Politiet har etterlyst dem internasjonalt. Det vurderes fortløpende om disse personene skal etterlyses offentlig. Politiet oppfordrer derfor de aktuelle personene om å melde seg til politiet.

Den pågrepede mannen vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling i løpet av helgen.

Politiet skriver at siktelsen er et resultat at «grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig».

Det var torsdag 7. oktober at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud. Han døde senere av skadene han ble påført.

Hamse Hashi Adan (20) ble drept.

Kjenninger av politiet

Den pågrepne mannen og de to etterlyste er alle kjenninger av politiet. Politiet vil ikke kommentere om de tre et tilknyttet et kjent kriminelt miljø.

Det sier politiadvokat Børge Enoksen fredag kveld. Han forteller at den pågrepne mannen samarbeider med politiet, men erkjenner ikke straffskyld.

Arve Ringsbye er oppnevnt som forsvarer til mannen.

– Det eneste jeg kan si er at han nekter straffskyld. Og han er rimelig sikker på at politiets etterforskning vil vise at han ikke har noe med det å gjøre.

Det var ingen dramatikk i forbindelse med pågripelsen, opplyser politiet. Han har vært i avhør i dag.

De to andre er trodd å ha en mer sentral rolle i drapet.

– Mener politiet at en av de andre er den som står bak det faktiske drapet?

– Det kan jeg ikke kommentere utover å bemerke at vi mener at de to personene som er etterlyst har en mer sentral rolle enn den personen vi har pågrepet for medvirkning, sier Enoksen.

De to er på rømmen. Politiet samarbeider med kolleger i andre land for å få tak i dem.

Pr. nå er det for tidlig å si om angrepet var målrettet, ifølge politiet.

Skjer én dag etter at politiet lovet løsning

Pågripelsen onsdag skjer kun én dag etter at leder John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt lovte en oppklaring under et folkemøte på Mortensrud torsdag kveld.

– Det er helt naturlig at dere ber oss i politiet rydde opp. Jeg vet at straffesaken blir oppklart, sa Lund på møtet.

Til Aftenposten utdypet han løftet.

– Jeg sier at politiet har store ressurser på det, og jeg er overbevist om at vi vil løse saken. Det er helt avgjørende for å få vite hvorfor dette skjedde, som kan gi svar til befolkningen her ute.

– Men du kommer jo med en faktisk løfte om at dette skal løses?

– Ja, og det tror jeg vi kommer til å stå for også. Ikke bare tror, men jeg mener vi kan love at dette møtes.

Han opplyste også at politiet har beslaglagt tre skytevåpen etter drapet på Adan.

Flere skytinger i Oslo

Lund sa under folkemøtet at det var for tidlig å si om drapet på Adan var et målrettet angrep.

– Vi har et våpenproblem i Oslo. Vi har beslaglagt flere våpen i bydel Søndre Nordstrand tidligere i år, sa Lund til Aftenposten.

Drapet på Adan var den siste i en rekke skytinger i Oslo den siste tiden. Syv personer er blitt skutt på bare ni uker i hovedstaden, flere av dem har kommet fra sør i Oslo.

Torsdag skrev Aftenposten at fire personer er varetektsfengslet for ulovlig våpenbesittelse. Alle kobles til et kriminelt miljø fra Mortensrud, men har ingenting med drapet på Adan å gjøre.