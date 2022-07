Søndag kommer 60.000 tilskuere til tidenes største stadionkonsert i Norge. Ruter advarer om trafikk-kaos.

60.000 mennesker er ventet til Oslo og til Norges største arenakonsert med tyske Rammstein søndag. Ruter advarer om at kollektivtransporten i området ikke er rigget for så store menneskemasser.

Rammstein fra konserten de holdt i italienske Torino 12. juli i år. Nå er det tyske bandet klare for Oslo og Norge.

23. juli 2022 23:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Stemningen er bra. Det dirrer i luften! Folk gleder seg, konstaterer Geir Smaadal.

Sikkerhetsvakten har vært på Bjerke travbane siden klokken 07 lørdag morgen. Søndag ettermiddag er det ventet at rundt 60.000 mennesker inntar travbanen.

Det tyske bandet Rammstein, en gruppe kjent for sine spektakulære sceneshow og ikke minst pyroteknikk, entrer scenen klokken 20.

Geir Smaadal informerte mange som skal på konserten. Ifølge han har flere i nabolaget kommet innom med positive tilbakemeldinger.

Konserten i Oslo, som egentlig skulle ha gått i Trondheim, men som ble utsatt på grunn av korona, vil bli den største stadionkonserten i Norge med billettsalg.

Totalt har 108 trailere fraktet utstyret til Bjerke travbane. Riggingen av den enorme scenen startet 15. juli, og den vil ikke være ferdig demontert før om to uker senere.

Konserten er for lengst utsolgt, til tross for at billettprisen ligger på rundt 1700 kroner.

– Senk skuldrene

Smaadal opplever at mange vil gjøre forarbeid. Han veileder fans fra både inn- og utland.

– Hva er det viktigste folk bør vite?

– Folk må ikke være stresset. Ta det med ro og senk skuldrene. Selv om det blir litt skumping og fulle folk. Det er festival. Bare vær med på festen!

Hvis alle billettholderne kommer, samles nesten dobbelt så mange mennesker som bor i Bjerke bydel.

Transporten av så mange mennesker vil bli en stor utfordring, mener Ruter, selv om arrangøren All things live har satt opp shuttlebusser fra Oslo sentrum og til og fra Bjerke.

Kollektivtilbudet er styrket

– Vi mener at området ikke har infrastruktur og er dimensjonert for så mange publikummere, sier Øystein Dahl Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

– Hva mener dere med at det ikke er infrastruktur i området?

– Det er kun mulig å kjøre nært til Bjerke med buss. I utgangspunktet skal det mange busser til for å kunne transportere 60.000 mennesker. En leddbuss tar ca. 100 passasjerer. Rask hoderegning viser at det trengs 600 bussavganger for å transportere alle, sier Dahl Johansen.

Ruter opplyser at de har styrket kollektivmulighetene i forbindelse med Rammstein-konserten.

– Vi har styrket linje 5, og så kjører vi linje 4 litt annerledes der Vollebekk og Linderud er de nærmeste T-banestasjonene til Bjerke. Og så har vi lagt om en del av den ordinære kollektivtrafikken som går i området med en litt annen trase. Men det finnes ikke alternative reisemåter til konserten. Så oppfordringen til konsertpublikumet er å bruke shuttlebussene som arrangøren har satt opp. Eller bruke T-banen på de nærmeste stasjonene, sier Dahl Johansen.

Det er også mulig å ta trikk til og fra Sinsenkrysset.

Deler av riksvei 4 blir stengt på grunn av arrangementet. Bilister bør holde seg unna, råder Statens vegvesen.

Hovedvei blir sperret

Ruter har også en oppfordring om at folk må være tålmodige. Og følge anbefalinger fra vektere og andre myndighetspersoner. Som er der for å gjøre konserten til en trygg og god opplevelse for alle.

– Frykter dere kaotiske tilstander hvis folk ikke følger rådene?

– Det vi har sagt, er at området ikke er egnet for så store publikumsmasser. Rett og slett på grunn av infrastruktur, sier han.

Under landskamper i fotball på Ullevaal stadion blir i underkant av 30.000 publikummere transportert til og fra arenaen.

– Men der ligger T-banen i umiddelbar nærhet, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Riksvei 4, som går forbi Bjerke, vil være delvis stengt. Ett kjørefelt i nordgående retning er sperret fra klokken 21 søndag, ifølge Statens vegvesen.

«Kjør bare dersom absolutt påkrevet», melder de i en trafikkmelding.

Mener de har et robust trafikk-opplegg

Sikkerhetsansvarlig for konserten, Jørgen Aass i S Plan AS, mener de har kontroll.

– Ja, vi jobber ut ifra den planen som er lagt sammen med Ruter, politiet, Unibuss og selvfølgelig andre involverte i nærområdet. Fordi det kollektivtransporten i nærheten av arrangementet ikke er dimensjonert for så store folkemengder, må vi kompensert med å sette opp mange busser som skal transportere folk raskeste vei fra sentrum og til konserten og tilbake til sentrum, sier Aass.

Han mener de har et robust opplegg for gigantkonserten.

– Når det er snakk om 60.000 mennesker, må folk bruke litt mer tid. Det er ikke som å være på en kino eller mindre konsert. Her er det snakk om en så stor menneskemengde at man må være litt mer tålmodig, sier han.

Alternativene de har overfor publikum er shuttlebuss. Disse vil gå kontinuerlig før og etter konserten. Publikum kan også gå til nærmeste T-banestasjoner eller bruke normal busstransport.

– Vi er også avhengig av at noen tar bena fatt og går ut av området når konserten er slutt. Eller vente på arenaen til det har roet seg noe ned. Budskapet mitt er at vi har en god plan som vi ha tro på. Som vi har laget sammen med de andre involverte aktørene. Og som vi mener er tilstrekkelig. Vi har selvsagt beredskapsplaner dersom vi oppfatter at ting går for sent, sier Jørgen Aass.

I nabolaget er det hengt opp en rekke plakater og bannere for å forberede naboene på hva som kommer. Det tyske tungmetallbandet er ikke akkurat kjent for å holde volumknappen nede. 26. juni holdt Rammstein en konsert i engelske Coventry. Lyden fra konserten kunne høres 18 km, ifølge den britiske avisen Coventry Telegraph.