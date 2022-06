Derfor lå dette flyet lavt over Oslo i hele går

Det 80 år gamle veteranflyet kjørte fem turer over Oslo søndag.

Dette veteranflyet fra andre verdenskrig kjørte fem rundturer over Oslo i går. Det er plass til 19 passasjerer i flyet. Bildet er tatt fra Disen.

13 minutter siden

Kikket ut opp på himmelen søndag, er sjansen stor for at du la merke til det store veteranflyet som svevet lavt over hovedstaden i timevis.

Det er ingen grunn til bekymring. Det var bare et veteranpassasjerfly ute på vift. Nærmere bestemt en DC-3 Dakota fra 1942, for den spesielt interesserte.

Det pensjonerte flyet, som ble satt i tjeneste hos US Army Air Force i 1943 og ble brukt under krigshandlingene i Europa, har nå sitt hjem på Torp lufthavn i Sandefjord.

Derifra flyer det jevnlig ut på tur med betalende passasjerer, i regi av stiftelsen Stiftelsen Dakota Norway som eier og drifter flyet.

Veteranpassasjerflyet ble bygget i 1942.

Fem turer over Oslo

Men søndagens tur var litt spesiell. Da feiret nemlig Kjeller flyplass ved Lillestrøm 110 år.

Da var DC-3 Dakota en selvskreven gjest. Fem turer ble det over Oslo. Hver tur tok omtrent 25 minutter og kostet hver enkelt passasjer 800 kroner.

For det koster litt å få veteranflyet i luften – både i penger og utslipp. Tore Hansen, som har jobbet med veteranflyet i 30 år, beskriver det bensinslukene flyet som «en rødvinstørst gammel dame».

Flyet er på vingene hver onsdag og en del lørdager gjennom sommeren.