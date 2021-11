Nye råd fra Raymond Johansen: – Ber Oslo-folk bruke munnbind igjen

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer Oslo-folk innstendig om å bruke munnbind når de kjører kollektivtransport, går på kjøpesentre og butikker, og tar taxi.

Nå ber byrådsleder Raymond Johansen Oslo-folk om å ta på munnbindet igjen.

24. nov. 2021 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må i dag igjen be Oslofolk trå til for å bremse smittespredning, sa Johansen under onsdagens bystyremøte.

Der holdt han en orientering om koronasituasjonen dagen etter at det ble registrert det høyeste smittetallet på to uker i hovedstaden med 627 positive prøver. Det er 200 flere enn samme dag forrige uke, og 281 flere enn søndag, ifølge kommunens oversikt.

Han pekte på at smittetallene har økt i fem uker nå, og at helsevesenet er presset.

– Aller viktigst, hold deg hjemme hvis du er syk, også hvis du tester negativ for korona. Kapasiteten i helsevesenet er ikke bare presset på grunn av korona, men på grunn av all smitte. Hold deg hjemme, vask hendene. Ikke håndhils. Unngå fysisk kontakt der det ikke er nødvendig, ikke klem venner, var hans klare budskap.

Se sending fra bystyret her:

Anbefaling, ikke påbud

Han kom også med en klar oppfordring om å bruke munnbind igjen der det ikke er mulig å holde avstand. Særlig i kollektivtrafikken, i butikker og på kjøpesentre og i taxi.

– Folk må få munnbindet tilbake i vesken og i jakken. Munnbind er også en påminnelse om at pandemien ikke er over, sa han.

Det er imidlertid snakk om et råd og en anbefaling om å bruke munnbind. Det er ikke et påbud.

Han varslet samtidig at dørene på kollektivtrafikken skal begynne å åpne automatisk igjen.

Fakta Dette rådene fra byrådsleder Raymond Johansen Hold deg hjemme når du er syk.

Vask henda.

Test deg om du har symptomer

Ikke håndhils. Ikke klem venner

Bruk munnbind, i kollektivtransporten, på kjøpesenter, i butikker og i taxi. Vis mer

Advarer mot unødvendige tiltak

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 375 smittede pr. dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Deretter følger Alna og Grorud. Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern.

Aina Stenersen, Frps representant i bystyret sier hun mener det burde bli innført et påbud om munnbind på kjøpesentre, på busser og T-baner og i butikker.

KrFs Espen Andreas Hasle ville også høre hvorfor Oslo bare kom med et råd og ikke et påbud, som en for eksempel har innført i Tromsø.

Johansen advarte mot å innføre unødvendig strenge tiltak.

– Vi må gjøre det som trengs, men vi kan ikke risikere folks arbeidsplasser eller innskrenke enkeltmenneskers frihet dersom det ikke er strengt nødvendig. Men vi må allikevel handle. Derfor gjennomfører vi en rekke tiltak som vi vet virker, men som skader minst mulig, sier han.

Han pekte på at 87 prosent av befolkningen i Oslo nå er fullvaksinert.

– Vi står altså i en helt annen situasjon enn tidligere i pandemien. Når nesten 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert, må det ha betydning for hvordan vi forholder oss til økende smittetall, uttalte han.

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener byrådet er bakpå når det gjelder å vurdere om et koronasertifikat skal brukes i Oslo.

Åpner for koronapass

Johansen fortalte også at kommunen vurderer de praktiske og juridiske sidene ved et eventuelt koronapass i Oslo.

– Det kan bli innført. Men det er veldig viktig å være klar over følgende: det er ikke mulig å innføre koronapass uten samtidig å innføre inngripende tiltak som koronapasset kan gi oss fritak fra. Slik er loven. Så må vi også vurdere de etiske sidene, sier byrådslederen.

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er blant dem som har etterlyst en mer offensiv holdning fra byrådet om hvorvidt og hvordan et koronasertifikat eventuelt skal tas i bruk.

«Når det gjelder bruk av koronasertifikat mener jeg byrådet virker nesten enestående uforberedt. Allerede i april lovte byrådslederen at Oslo skulle være helt i forkant og godt forberedt når nasjonale myndigheter åpnet for bruk av koronasertifikatet. Forrige uke viste det seg at Oslo kommunen egentlig ikke har gjort noe som helst for å stå forberedt til å ta koronasertifikatet i bruk, men at det arbeidet starter først nå», skriver hun i en e-post til Aftenposten i forkant av Johansens orientering.

«Jeg vil ikke gå inn for koronasertifikat i Oslo nå, men jeg etterlyser en byrådsleder som er mer opptatt av å forklare hvorfor og hvordan det kan bli aktuelt å innføre koronasertifikat i Oslo om smittetallene fortsetter å øke og flere blir alvorlig syke og dør», skriver hun.

Mange får første dose nå

Raymond Johansen ble også spurt om hva som ble gjort for å få vaksinert de som fortsatt ikke har tatt vaksine. Rygg påpekte at det i enkelte bydeler fortsatt var mange uvaksinerte.

– Ukentlig tar 1000 uvaksinerte første dose. Det jobbes systematisk me dette, svarte Johansen.

– På sykehjemmene er det rundt 400 som er uvaksinert. Det er 5 prosent. Det vil si at 95 prosent er fullvaksinert. Men det vi må ta inn over oss er at også de som er vaksinert, smitter, fortsetter han.