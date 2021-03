Full sommer i Oslo

Folk stråler – og fortsatt er det myyye igjen av sommeren.

Maria Kaada Hovden tok turen rundt Gressholmen. Foto: Signe Dons

32 minutter siden

16 grader i luften. Fire grader i vannet. Måkeskrik under høyblå himmel. Under slike forhold var alskens sure samværs- og reiserestriksjoner til å bære, i hvert fall hvis man var så heldig å oppholde seg i Bjørvika tirsdag formiddag.

Marie Kaada Hovden, medlem av roklubben Åretak, kom inn fra en lang og doven tur rundt Gressholmen med en velbrukt båt av typen oselver.

– På utsiden av Gressholmen var det hekkende hettemåker og ganske mye ærfugl. Dessuten skarv, knoppsvaner og lomvi.

– Dette hørtes jo ikke gæernt ut?

– Nei, det var fint. Jeg drakk te og hørte på Ekko på NRK, sa Kaada Hovden.

Mikkel Janitz (6) så lyst på det. Foto: Signe Dons

Uvanlig varme

Temperaturer over 15 grader er ikke helt alminnelig i mars. Vakthavende meteorolog på Blindern, Martin Granerød, forklarte situasjonen slik: Et forholdsvis kraftig lavtrykk over Barentshavet og Nord-Norge har dratt med seg mild luft sørover. I tillegg ligger et lavtrykk over Skottland.

– Kombinasjonen av disse to lavtrykkssystemene gir vestavind i høyere luftlag, og lite skyer, sa Granerød.

Varmerekorden for Oslo i mars er 21,3 grader, målt 27. mars 2012. 20-tallet ble også så vidt nådd den 26. mars 2017.

Fullt så varmt var det ikke ventet å bli i Oslo tirsdag. De høyeste temperaturene lå an til å komme lenger sør i landet, kanskje helt opp i 20 grader litt inn fra kysten i Telemark og Agder.

Gråere onsdag, så fint igjen

Onsdag blir det igjen gråere og kjøligere på Østlandet, dagtemperaturen i Oslo vil ligge rundt syv-åtte grader.

Skjærtorsdag og langfredag blir det nordavind og lange perioder med sol.

– Fine påskedager, altså?

– Fine dager, men ikke fullt så høye temperaturer. Kanskje 10–11 grader, forklarer meteorolog Granerød.

Maria Archontoulis pleide å vegre seg mot bading i kjølig vann i Middelhavet. Men så la hun om stilen. Foto: Signe Dons

Folk bare hopper i det

Badesesongen i Oslo er naturligvis åpnet forlengst. Ytterst på Sørenga løp Mikkel Janitz (6) gjentatte ganger ut i vannet.

Halvt greske Maria Archontoulis hadde grunn til å være litt imponert over seg selv.

– Før likte jeg ikke å bade i kaldt vann, ikke engang i Hellas midt på sommeren, men dette var det tredje badet mitt i år, sa Archontoulis.

Det var en mollberger. Foto: Signe Dons

For Kim Robert Bravie var det sesongåpning på Sørenga.

– Ikke verst med en baklengs salto i mars?

– Det var en mollberger, sa Bravie.

Alle muligheter

Men hva med dem som savnet påskens hvite vidder?

De tok seg bare en tur over operataket.