Raymond Johansen varsler byvettregler for Oslo i påsken

Selv om det har vært strenge tiltak i Oslo over lengre tid, så holder smittetallene seg høye. Klokken 15 vil byrådsleder Raymond Johansen (Ap) redegjøre for bystyret om koronasituasjonen i Oslo.

24. mars 2021 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres. Noen kan ha problemer med å se videosendingen fra bystyret. Vi jobber med å løse dette.

Før vinterferien ba byrådet Oslos befolkning om å teste seg før de dro på vinterferie. Når store deler av Oslos befolkning tar påskeferie neste uke, vil det skje uten at byrådet råder til ytterligere testing enn normalt.

– Vi er fornøyd med testandelen nå. Samtidig ser vi at det er press på analysekapasiteten, og derfor er det viktig at staten sikrer nok laboratoriekapasitet. Oslo har god testkapasitet, men vi vil bare anbefale å teste slik vi alltid har gjort, forteller Johansen til Aftenposten.

Til tross for svært strenge tiltak holder smittetallene i Oslo seg høye. Byrådslederen er bekymret og skal redegjøre for bystyret om situasjonen.

– Det viktigste er ikke stadig nye tiltak. Det viktigste vi gjør, er summen av alt vi gjør sammen, som å holde avstand og unngå sosial kontakt. Derfor går vi ut med byvettregler som Oslos befolkning kan forholde seg til i påsken, forteller Byrådslederen.

Byrådslederen vil helst se at folk ikke reiser til Oslo i påsken.

– Oslo er en herlig by med et rikende kultur- og serveringstilbud, men det er jo stengt nå. Det vil være helt galt å ønske en god del mennesker hit, så da er det nok lurt å spare de pengene, sier Johansen.

I byvettreglene blir det blant annet oppfordret til å unngå besøk, samt at det er forbudt med mer enn to gjester. Det vil i tillegg anbefalt at man følger smittevernreglene som gjelder i Oslo, hvis man reiser ut av byen,

Tirsdag ble det registrert 429 nye koronasmittede i Oslo, noe som er 82 flere enn snittet de sju forutgående dagene. Tallet er også det nest høyeste noensinne.