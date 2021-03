Vil åpne Oslo med testing og vaksinering

Selv om smittetallene fortsatt er høye, er byrådet i gang med planene for å gjenåpne Oslo. Massetesting og vaksinering blir avgjørende, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Raymond Johansen vil ikke vente på fullvaksinering før Oslo kan åpne igjen. En massetesting vil være en viktig del for Johansens gjenåpningsplan. Foto: Olav Olsen (arkivfoto)

Torgeir Knutsen

Arnhild Aass Kristiansen

24. mars 2021 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

I en redegjørelse for bystyret onsdag ettermiddag, sier Johansen at Oslo er i gang med en gjenåpningsplan for Oslo.

– Så lenge situasjonen er som den er nå, er det selvsagt uaktuelt å lette på tiltak, gjorde han det klart.

– Men det er lettere å innføre tiltak enn å lette på tiltak. Ut fra en slik logikk vil det alltid være best å holde på tiltak men slik kan vi ikke tenke. Vi må alltid vurdere forholdsmessigheten, sier han.

To ting blir viktig for gjenåpningen av Oslo: Testing og vaksinering.

Ifølge byrådslederen har Oslo de siste to ukene gjennomført i underkant av 50 000 tester i uken. Det tilsvarer rundt 7 prosent av befolkningen.

Oslos håp er å teste langt flere fremover, med massetesting av blant annet skoleklasser og byggeplasser.

Les også Smittesporer i Oslo: – Jobben er krevende

Vil teste 230 000

– Vi ønsker å kunne teste ni prosent av befolkning, sier Johansen.

Det vil innebære 230 000 tester i uken.

– Skal vi komme dit er vi avhengig av en regelendring fra sentrale myndigheter.

– I dag er gjennomføringen av disse testene regnet som helsehjelp, noe som vil binde opp altfor mye av vårt helsepersonell. Her må Norge lære av andre land som har kommet lenger enn oss. I forrige uke testet København 27 prosent av befolkningen. Det viser at det er mulig med et langt større volum av tester enn vi ligger på i Norge i dag, sier han.

Les også Regjeringen innfører nasjonale koronainnstramminger: – Skjenkestopp i hele landet

Oslos gater har vært preget av nedstenging i månedsvis. Her fra Grünerløkka. Foto: Siri Øverland Eriksen

Anbefaler å ikke reise til hovedstaden

Til tross for svært strenge tiltak holder smittetallene i Oslo seg høye.

– Det viktigste er ikke stadig nye tiltak. Det viktigste vi gjør, er summen av alt vi gjør sammen, som å holde avstand og unngå sosial kontakt. Derfor går vi ut med byvettregler som Oslos befolkning kan forholde seg til i påsken, forteller byrådslederen.

Byrådslederen vil helst se at folk ikke reiser til Oslo i påsken.

– Oslo er en herlig by med et rikende kultur- og serveringstilbud, men det er jo stengt nå. Det vil være helt galt å ønske en god del mennesker hit, så da er det nok lurt å spare de pengene, sier Johansen.

Byvettregler

I byvettreglene blir det blant annet oppfordret til å unngå besøk, samt at det er forbudt med mer enn to gjester. Det vil i tillegg anbefalt at man følger smittevernreglene som gjelder i Oslo, hvis man reiser ut av byen.

– Nyt vårsolen og oppsøk steder med god plass, oppfordret han.

Tirsdag ble det registrert 429 nye koronasmittede i Oslo, noe som er 82 flere enn snittet de sju forutgående dagene. Tallet er også det nest høyeste noensinne.