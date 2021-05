To ukers forsinkelse i Oslo-vaksineringen

Regjeringens endringer i vaksinefordelingen betyr at vaksineringen i Oslo blir forsinket med to uker. Det opplyser helsebyråd Robert Steen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) anslår at alle over 18 år får tilbud om vaksine i løpet av uke 29. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

27. mai 2021 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag ble det klart at den geografiske skjevfordelingen av vaksiner ikke blir så stor som først antatt. Dette får følger for vaksineringen i Oslo.

– Et grovt anslag tilsier at med den nye fordelingen som regjeringen presenterte i går, vil det ta én til to uker lenger før alle over 18 i Oslo er vaksinerte, sier helsebyråden.

Steen anslår foreløpig at alle osloboere vil ha fått tilbud om første dose i løpet av uke 29, som er midt i sommerferien fra mandag 19. juli.

Han påpeker at det er avhengig av at det ikke igjen kommer endringer fra regjeringen i fordelingen, og at det ikke kommer endringer i leveransene til Norge.

Færre ekstradoser

På en pressekonferanse 26. mai sa helseminister Bent Høie at de ikke ønsker at noen kommuner skal gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene sine.

Nye beregninger fra FHI viste at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent ville innebære at kommuner med lavt smittetrykk måtte gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene. Dette ønsket regjeringen ikke.

Dermed blir det færre doser enn først planlagt til de 24 østlandskommunene som har hatt vedvarende høyt smittetrykk.

Flere av Oslos bydeler har fått tildelt flere vaksiner på grunn av stort smittetrykk.

Frem til fredag 21. mai hadde 37,9 prosent av Oslos befolkning over 17 år fått én eller to doser av vaksinen.

Alder Fullvaksinert Delvaskinert 85+ år 88,1 % 2,7 % 75-84 år 86,7 % 5,6 % 65-74 år 51,5 % 38,5% 55-64 år 16,3 % 58,3 % 45-54 år 6,2 % 35 % 18-44 år 3,6 % 9,6 % Kilde: Oslo kommune

Byrådsleder Raymond Johansen sa i går at han var lite fornøyd med at Oslo nå får færre vaksiner enn forespeilet.

– Regjeringen brukte lang tid på å få̊ på plass en helt nødvendig prioritering, som vi vet at redder liv. Dette er ikke bra, sa han til Aftenposten.

Antall vaksinedoser øker

– At grensen beholdes på om lag 35 prosent, reduserer risikoen for forsinkelser i kommunene. Antall vaksinedoser til Norge kommer til å øke mye i ukene som kommer. Vaksineringen i kommunene kommer ikke til å stoppe opp på grunn av omfordelingen, men den kommer til å gå fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser, sa Høie på pressekonferansen.