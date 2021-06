De første 18-åringene i Oslo har fått vaksine

Tirsdag fikk 69 friske 18-åringer koronavaksine i Bjerke bydel. Avinash Mehta var blant dem. Sjekk hvor langt din bydel har kommet i vaksineringen.

Avinash Mehta (18) fikk tirsdag ettermiddag koronavaksine. Han er en av de første friske 18-åringene i landet som vaksineres. Det gjorde ikke vondt, sier Mehta. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

Avinash Mehta (18) satt hjemme da han i helgen fikk SMS om å booke vaksinetime. Han svarte raskt – og fikk time ved første mulighet. Kompiser er misunnelige, forteller han.

– Det overrasket litt at ungdommer ble prioritert. Men samtidig er det lurt. Sommeren nærmer seg, og mange unge er gått tomme for tålmodighet, sier Mehta til Aftenposten etter at vaksinen er satt.

Selve stikket var ikke noe å bry seg om, det gjorde ikke vondt. Til vanlig går han på studiespesialisering på Blindern VGS. På fritiden spiller han hockey for Hasle/Løren. Han gleder seg aller mest til å komme skikkelig i gang igjen med kamper og full sesong til høsten.

– Vi har ikke hatt særlig trening de siste månedene. Det blir deilig å komme på isen igjen og ha 100 prosent nærkontakt. Vi har startet så smått, men det er restriksjoner.

Han kjenner flere unge som har vært smittet, men ingen som er blitt alvorlig syke.

– Men vi har flere eldre venner av familien som både har havnet på sykehus og har mistet livet, forteller Mehta.

Foreldrene hans har bakgrunn fra India, hvor situasjonen er katastrofal nå. De kjenner mange der som er hardt rammet.

Flere bydeler snart i gang

Mehta og 68 andre 18-åringer ble vaksinert av Bjerke bydel tirsdag. Samme ettermiddag skulle også Søndre Nordstrand starte opp. De er blant bydelene som i mars fikk tildelt ekstra vaksinedoser på grunn av et varig høyt smittetrykk. Det har gjort det mulig for dem å allerede denne uken starte med vaksinering av de aller yngste.

Men de 13 andre bydelene i Oslo vil følge etter i løpet av de neste dagene, viser en sjekk Aftenposten har foretatt. Alle bydeler vil ha startet å vaksinere 18-åringer denne eller neste uke.

Sjekk når din bydel starter her: