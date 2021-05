Har tauet inn 200 elsparkesykler i Oslo i helgen. Eierne må ut med 318.000 kroner i gebyrer.

Bymiljøetaten har hatt sin første storaksjon fredag og lørdag mot kaoset av henslengte elsparkesykler.

Slik så det ut ved sykkelparkeringen foran Skur 13 ved Filipstaveien da Bymiljøetaten og Falck Redning ryddet opp lørdag kveld. Et stort antall elsparkesykler var henslengt hulter til bulter ut over området. Lignende scener var å se en rekke andre steder i byen. Foto: TIPSBILDE

30. mai 2021 13:05 Sist oppdatert nå nettopp

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten bekrefter overfor Aftenposten at 200 elsparkesykler er blitt fraktet inn til Oslo kommunes inntauingstomt i Ulvenveien 90 i løpet av helgen.

– Vi har hatt dialog med utleieselskapene hele veien om hva som er ok parkering og hva som brudd på veitrafikkloven. Nå er innfasingsperioden over, og denne helgen begynte vi for alvor å rydde opp. Vi har aldri tauet inn så mange elsparkesykler i løpet av en helg, sier Kongsteien.

Må ut med 1590 kroner i gebyr

I april ble det innført et gebyr på 1590 kroner per elsparkesykkel som må ryddes vekk av Bymiljøetaten. Det vil si at helgens ryddeaksjoner vil koste utleieselskapene ca. 318.000 kroner.

– Vi kommer til å fortsette innsatsen i tiden som kommer. Bypatruljenes oppgave er jo å sørge for fremkommelighet i gatene, sier kommunikasjonsdirektøren.

Åtte selskaper har nå plassert ut ca. 25.000 elsparkesykler som kan leies i Oslos gater. Dette tallet ventes å stige til nærmere 30.000 før denne sommeren er over.

Gangvei var totalt stengt for trafikk

En kilde Aftenposten har snakket med fotograferte en av aksjonene til Bymiljøetaten ved 19-tiden lørdag kveld. Da slo betjentene og personell fra Falck Redning til ved sykkelparkeringen i nærheten av Skur 13, ved den sørlige innkjøringen til Aker Brygge og Filipstad. Et stort antall elsparkesykler ble fjernet og kjørt bort.

Syklene som lå hulter til bulter sperret totalt for trafikk langs gangveien på stedet.

Kaos på Rådhusplassen

Også foran badebåtene til Oslo-øyene var det et lignende kaos.

Forfatter og humorist Dagfinn Nordbø skrev dette på Twitter:

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) uttalte i april at det er på sin plass at regningen sendes videre til utleieselskapene.

– Å ta gebyr for opprydningsjobben er rimelig og rettferdig når kommersielle utleieselskaper kan tjene store penger på å bruke offentlig grunn, sa Berg til NRK.

Aftenposten har forsøkt å få kommentar til denne saken fra kommunikasjonssjef Kristina Hunter Nilsson i utleieselskapet Voi, men hun har ikke besvart vårt anrop og sms.