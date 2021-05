Hva med en pils på lekteren ved Aker brygge? Noen benket seg tidlig der for en ettermiddag i solen. Foto: Stein J Bjørge

Solen kom torsdag. Så varmt blir det i helgen.

Solen kom tilbake til Oslo på dag to av gjenåpningen og har kommet for å bli en stund, lover meteorologen. Han advarer mot faren for gress- og skogbrann.

Nå nettopp

– Det er tydelig at folk er veldig glade for å være tilbake i det mer vanlige. Samtidig var det morsomt å se at folk holdt meteren, forteller Aftenpostens fotograf Stein Bjørge.

Etter en spasertur langs sjøen i Oslo kom han tilbake til avishuset i Akersgata med sjelden vare: bilder av mange mennesker og sol. En av de mange som nøt utelivet, var byrådsleder Raymond Johansen.

Nesoddfergen på vei ut mens solen varmer ytterst på Tjuvholmen. Foto: Stein J Bjørge

Lenge siden folk kunne vandre fritt rundt og sette seg ned hvor som helst. Oslo er på vei mot varmere dager. Foto: Stein J Bjørge

Finværet som traff Østlandet samtidig som hovedstaden startet gjenåpningen, var ingen overraskelse.

– Prognosene har vist dette en god stund. Det er et høytrykk som har bygd seg opp, og det kommer til å ligge over Sør-Norge en lengre periode, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til Aftenposten.

Værmeldingen er ganske sikker de neste dagen og over helgen. Det blir i hvert fall oppholdsvær til og med tirsdag. Deretter er det litt mer usikkert, men det ser bra ut også utover i neste uke.

– Og temperaturen? Blir det varmt?

– Det er ikke umulig med 25 grader i løpet av helgen, særlig i indre strøk.

– Er det bare Sør-Norge som får nyte godt av dette?

– Det ser ut til at Østlandet får høyeste temperaturer. Lenger nord har de absolutt ikke sommertemperaturer ennå. Der må de være litt mer tålmodige.

Byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen tok seg en utepils sammen med sine rådgivere i finværet på Youngstorget. Foto: Stein J Bjørge

Ustabilt i nord

Meteorologen kan love opphold og ganske fint vær også nordover i helgen, men utover i uken kan det bli litt mer ustabilt lengst nord.

Samtidig kommer statsmeteorologen med en viktig advarsel:

– Vi har ute varsel om lokal skogbrannfare for Vestland fylke og Møre og Romsdal, ja, faktisk også lenger nord. Faren for skogbrann vil også øke på Østlandet, sier Selberg.