Lederstrid i Rødt Oslo: MDG er bekymret for «et steg i feil retning»

Det har brutt ut full lederstrid i Oslo Rødt. MDGs gruppeleder Evind Trædal er bekymret for at ny leder vil innta en mer «konfliktorientert linje» i bystyret.

Siavash Mobasheri er innstilt på førsteplassen på Oslo Rødts liste til kommunevalget neste år.

12 minutter siden

Nominasjonskomiteen i Rødt har innstilt Siavash Mobasheri som arvtager for Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre.

Hun har varslet at hun ikke tar gjenvalg.

I et intervju med Avisa Oslo torsdag går Evenrud hardt ut mot innstillingen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg og fylkesleder (Mobasheri, red.anm.) har hatt et anstrengt samarbeid. Vi representerer to forskjellige retninger, sier den avtroppende gruppelederen til avisen.

Hun viser til et ferskt intervju med Avisa Oslo der Mobasheri blant annet sier at han ikke er i bystyret for å koseprate og få venner. Han vektlegger klassespørsmål og interessekamp.

– Jeg mener at vi har fornyet partiet og fått gjennomslag ved å ha en konstruktiv og pragmatisk tilnærming, sier Evenrud.

Gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Eivind Trædal, synes det er synd om Rødt legger seg på en mye mindre konstruktiv linje i Oslo.

MDG-gruppeleder: – Bekymringsverdig

Gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Eivind Trædal, skriver på Facebook at «det er bekymringsverdig å høre at hun frykter at Rødt vil ta et steg i feil retning frem mot neste valg.»

Fakta Derfor er Rødt viktige for byrådet Oslo-byrådet består av Ap, MDG og SV. De har 27 av 59 plasser i bystyret. Rødt sitter på vippen med sine fire representanter. Ved lokalvalgene i både 2015 og 2019 trengte Raymond Johansen Rødts stemmer for å sikre flertall for sitt rødgrønne byråd. På en fersk lokalvalgsmåling for Aftenposten får partiet 8,3 prosent. Rødt ville nok en gang ha vært på vippen hvis dette hadde blitt valgresultatet. Vis mer

Trædal utdyper overfor Aftenposten:

– Slik jeg leser Mobasheri, vil Rødt innta en mer konfliktorientert linje i bystyret med han som leder. Jeg er enig med Eivor Evenrud i at det er viktigere å få til ting sammen i et rødgrønt flertall enn å gå i clinch.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Mobasheri torsdag kveld.

Trædal sier partiene i Byrådet (Ap, SV og MDG) har hatt et konstruktivt samarbeid med Rødt i bystyret i syv år, og påpeker at både Norge og Oslo står overfor svære utfordringer i både Norge og Oslo.

– Hva slags erfaringer har du selv hatt med Mobasheri?

– Vi sitter i Samferdsels- og miljøutvalget sammen og har stort sett et godt samarbeid. Men vi klarte jo dessverre ikke å komme i mål med forhandlinger om revidert budsjett i vår. Jeg deler ikke hans oppsummering av den prosessen, sier Trædal.

Han ønsker ikke å karakterisere Mobasheris samarbeidsevner som politiker utover dette.

Tar opp kampen om førsteplassen

Ylva Holm Torsteinson er satt opp som nummer tre på listen av nominasjonskomiteen. Hun gikk torsdag ut og sa at også hun vil kjempe om førsteplassen.

Hun ønsker ikke å uttale seg på vegne av Mobasheri og hvordan han ser på samarbeid med andre partier.

– Jeg er opptatt av dialog, å ha et godt samarbeid internt og med de andre partiene på venstresiden, sier Torsteinson til Aftenposten

– Jeg mener det følger et ansvar med den store veksten Rødt har i Oslo. Det er så mange mennesker som vurderer å stemme på oss. Vi må jobbe aktivt for å få gjennomslag for våre viktigste saker.

Avviser strid med Mobasheri

Hun har fått mange positive reaksjoner på at hun vil ta opp kampen om førsteplassen på listen.

– Jeg definerer ikke dette som en strid mellom Mobasheri og meg. Vi har litt forskjellige vinkler i politikken vår. Vi er enige om mye og uenige om litt, sier Torsteinson.

Hun er også opptatt av det feministiske perspektivet.

Rødt har som mål at det skal være 50 prosent kvinner som topplistekandidater i kommunevalget.

– Da bør Oslo gå foran med en kvinnelig toppkandidat, sier hun.

Det er avtroppende leder Evenrud enig i. Hun mener partiet har brutt med linjen de har hatt tidligere om å gi kvinner støtte hvis de sier ja til å stille.

Enstemmig innstilt

Mobasheri er innstilt til førsteplassen av en enstemmig nominasjonskomité. På topp ti er 7 av 10 kvinner.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Mobasheri torsdag kveld. Men han sier til Avisa Oslo at han ikke ønsker å kommentere Eivor Evenruds betraktninger om hans samarbeidsstil og retning.

– Nå har nominasjonskomiteen lagt frem en bra liste, med bra folk og god spredning. Så skal lokallagene diskutere utkastet og ta en avgjørelse i november, sier han om nominasjonskomiteens innstilling.