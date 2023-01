Nå vil MDG-toppen kutte prisen på månedsbilletten permanent ved hjelp av bompenger

Oslos samferdselsbyråd, Sirin Stav, mener at et varig kutt i månedsbilletten bør være et av partiets store kampsaker frem mot valget.

Sirin Stav var torsdag på Blindern T-banestasjon for å snakke med reisende og love dem billigere billetter.

31.01.2023 08:02

– Jeg mener at vi i Oslo må gå foran og innføre billigere månedsbillett.

Valgkampen frem mot kommunevalget har for alvor startet. På T-banestasjonen på Blindern deler Stav ut løpesedler og løfter til studenter. De siste ukene har hun og byrådet fått mye kjeft for at Ruters priser igjen øker under det sittende byrådet.

