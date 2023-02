Håper på ny restaurantdrift på Festningen

Bygget som inneholdt Festningen restaurant, er svært hardt skadet etter lørdagens brann. Men den verneverdige fasaden ser ut til å ha blitt reddet.

Brannvesenet har jobbet for å bevare det verneverdige bygget ved Akershus festning. Søndag ettermiddag ble en rivningsmaskin hentet inn som kunne få ut ødelagt og ulmende bygningsmasse, samtidig som fasaden kunne bli bevart.

05.02.2023 17:39

Den 187 år gamle bygningen som inneholdt Festningen restaurant, var søndag et trist syn. Så godt som hele taket hadde rast inn etter storbrannen som herjet lørdag kveld og natt til søndag.

Da Aftenposten var der klokken 15.00 søndag, kom det fremdeles litt røyk opp fra bygget og brannvesenet drev med etterslukning. For å få slukket brannen helt, var det søndag ettermiddag nødvendig å få løftet deler av den ødelagte bygningsmassen ut.

Samtidig var det viktig å bevare den verneverdige fasaden, som har stått på tomten til Akershus festning siden bygningen ble bygget som fengsel i 1836.

En spesiell langtrekkende rivningsmaskin ble søndag ettermiddag kjørt inn for å få gjort denne jobben.

Oslo brann- og redningsetat var helt fra starten oppmerksom på at de måtte ta spesielt hensyn siden det dreide seg om et verneverdig bygg.

Vinkjelleren til Festningen Restaurant ble ikke skadet av lørdagens brann. Vin for millioner av kroner kunne dermed reddes søndag ettermiddag. 1 av 4 Foto: Tor Arne Andreassen

Ønsker restaurantdrift i fremtiden

– Vi er utrolig takknemlig for den jobben Brann- og redningsetaten gjorde i går kveld og gjennom natten for å sikre bygget best mulig, sier assisterende direktør Camilla Mathiesen i Forsvarsbygg. Det er de som forvalter bygget på vegne av staten.

Hun sier de håper og ønsker at bygget kan settes tilbake i den stand det var og at det kan bli restaurantdrift der også i fremtiden.

– Det er viktig for oss at festningen er åpen og tilgjengelig for publikum og at det er aktivitet på festningen, sier Mathiesen. – Bruk er det beste vern man kan ha. Vi jobber hele tiden for å tilrettelegge for at det skal være aktivitet på festningsverkene våre.

Staten ved Forsvarsbygg er selvassurandør. Det betyr at dersom brannen fører til utgifter for staten, så må staten ta utgiftene selv. Hvor mye det kan komme til å koste å bygge opp igjen det som er blitt ødelagt, er for tidlig å si.



3. oktober 2022 (til venstre) og 5. februar 2023. Bildene er tatt fra Oslo rådhus.

Telefonene begynte å ringe ved 18.30-tiden lørdag kveld. Det var røykutvikling fra restauranten. 13 ansatte og cirka 25 gjester måtte evakueres. Etter hvert ble det klart at det var en alvorlig brann.

– Det er vårt verste mareritt, sier administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen, som er de som driver Festningen Restaurant. – Vi fikk veldig tidlig beskjed om at alle gjester og ansatte var ute. Da gikk pulsen i hvert fall litt ned.

Politiet opplyser at det er litt for tidlig å si noe om brannårsaken, men at den trolig er knyttet til ventilasjonssystemet.

Hentet ut vin for millioner

Det så søndag ut som om den nederste etasjen ikke var blitt skadet av flammene. De ansatte jobbet søndag ettermiddag med å hente ut tusener av vin- og spritflasker fra vinkjelleren. Det kan dreie seg om vin for millioner av kroner, ble det sagt av restaurantansatte ved branntomten.

Også restaurantørene håper det kan bli ny restaurantdrift på stedet med flott utsikt over Oslo sentrum.

De håper på ny restaurantdrift på Akershus festning, administrerende direktør Gjøran Sæther og innehaver Bjørn Tore Furset i Fursetgruppen.

– Det ser ikke akkurat så lovende ut det vi ser på nå, men vi håper det, sier innehaveren Bjørn Tore Furset. – Brannvesenet har gjort alt de kan for å reddes det som reddes kan. Hvordan tilstanden er på skallet her, er det ingen som vet foreløpig.

Betryggende for restauranteierne, er at de har forsikring.

Allerede mandag er det møte med alle involverte parter, slik som Forsvarsbygg og byantikvaren.

– Jeg tror nok alle er interessert i at dette skal fortsette å være et åpent bygg, sier Sæther.