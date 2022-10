Enda flere utesteder vil boikotte Qatar-VM

Fem uker før avspark melder stadig flere utesteder og puber at de ikke vil vise fotball-VM. Sist ute er Flott gjort som driver flere steder i Oslo.

The Scotsman i Oslo sentrum er blant flertallet av stedene som kommer til vise VM-kampene fra Qatar. Mesterskapet starter 20. november og varer til 18. desember.

Tidligere i uken kunngjorde Vålerenga Vertshus at de ikke kommer til å vise VM i fotball som starter i Qatar 20. november. Vålerenga Vertshus skriver på sin Facebook-side at «på bakgrunn av all kontroversen rundt Fotball-VM i Qatar velger vi å ikke sende mesterskapet på våre skjermer».

Også fotballpuben Ball har på sin Facebook-side skrevet at de ikke kommer til å vise VM i Qatar.