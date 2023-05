Gladmelding fra Meteorologisk institutt: Venter opp til 30 grader i Oslo

Oslo blir varmere enn både Rio, Barcelona, Nairobi, Santiago, Islamabad og Sydney.

Mens man på Gran Canaria får 14 grader og regn kommende onsdag, knaller Oslo til med opp til 30 grader og strålende sol.

Et høytrykk plassert over de britiske øyene og Nordsjøen presser varme luftmasser inn mot Sør- og Østlandet i stort monn. Utover neste uke tar temperaturen helt av.

– Det ser ut til at når pinsen er over, så kommer varmen for alvor. Særlig på tirsdag til torsdag, hvor vi vil se temperaturer mellom 25 og 30 grader i Oslo. Onsdag blir nok den varmeste dagen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Fra sludd til høysommer

Mai begynte trått. Da folk samlet seg for appeller på Youngstorget den 1. mai, var det sludd i luften. Helt frem til 9. mai lå temperaturene godt under snittet for mai, men så løsnet det.

Nå sprenges skalaen.

– Temperaturmessig er det en nordisk høysommerdag hvis temperaturen er over 25 grader. Mai har vært en litt typisk vår: Det har vært litt av alt. Det startet med snø og sludd i luften, nå venter vi en nordisk høysommer, sier Granerød.

Han forklarer at den store værvariasjonen i mai skyldes bevegelsene til de forskjellige trykkene rundt omkring på kloden. Trykk får luftmassene til å bevege seg. Akkurat nå ligger et høytrykk sør for oss gunstig til. Det drar med seg temperaturer fra sørligere strøk til oss. I starten av mai hadde vi den motsatte virkningen hvor polarvinder ble dratt sørover.

– Samtidig står solen høyt på himmelen og varmer bra uansett, sier Granerød, som forklarer at det dermed er luftmassene som avgjør om det blir 20 eller 30 grader.

Varm juni

Det blir også tørt i været med lite nedbør, samtidig som det er relativt kjølig på natten med temperaturer ned til ti grader. Badetemperaturene kryper også oppover og har passert 14 grader flere steder i Oslofjorden, ifølge oversikten til Yr.no.

Men fremover da? Langtidsprognosen har antydet en varm juni, men dette har falt noe tilbake i de siste prognosene, opplyser Meteorologisk institutt.

– 25 og 30 er mer enn det som er normalt på sommeren. Denne heten blir noe kortvarig, men det blir tørt og pent fremover. Det blir spennende å se hvor høyt man kan komme. Sjøen er forholdsvis kjølig fortsatt, så de varmeste temperaturene vil vi se litt innenfor kyststripen, sier Granerød.