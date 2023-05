Nå har over 4500 sjøfolk fra den amerikanske marine inntatt hovedstaden

Onsdag seilte verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», inn i Oslofjorden. Mannskapet som har gått i land, er klare for å oppleve byen.

Det var folksomt og lite fremkommelig for bilister og syklister ved Akershusstranda da sjøfolk fra den amerikanske marine gikk i land onsdag.

24.05.2023 21:04 Oppdatert 24.05.2023 21:43

Store folkemengder og trafikkaos preget Akershusstranda nedenfor Akershus festning onsdag. Puljer på puljer med amerikanske soldater ble satt i land etter et lengre seilas.

– De bare slapp oss av her. Det er litt overveldende.

Det sier en forvirret, men blid Evan (35) som forteller at han har bursdag. Han er ikke i tvil om hvordan han skal feire dagen.

– Jeg skal på bryggeri, sier han bestemt.

Evan (35) har bursdag. Han er en ølentusiast som gleder seg til å dra på bryggeri i Oslo.

Endelig i land

Det gigantiske krigsskipet seilte fra Norfolk i Virginia 2. mai. Av et mannskap på 4539, får de aller fleste landlov landlovLandlov er tillatelse for et skips mannskap til å forlate skipet og gå i land i fritiden når skipet befinner seg i havn eller til ankers. og fridager de neste dagene i Oslo.

Wyatt og George står sammen med en større gruppe. Flere av dem har allerede en norskprodusert øl i hånden. De lurer på hva den norske hovedstaden har å by på.

– Er Oslo Pass verdt det? spør Wyatt.

Selv har han ikke gjort så mange undersøkelser på forhånd, men han håper at været fortsetter å være like fint.

Wyatt sier han tror at amerikanerne kommer til å gjøre masse forskjellig mens de er på besøk. Museer, mat og fjordcruise nevnes av flere.

– Folk kommer til å gjøre sin egen greie, sier han.

Wyatt og George er fornøyd med været i hovedstaden onsdag ettermiddag.

Kulde, museer og zipline

Før de amerikanske soldatene ankom Oslo, ble de briefet. De færreste har vært i Norge før.

– De fikk oss til å tro at det var iskaldt her, sier Paulina, som også er positivt overrasket over været.

– Hva annet fikk dere vite på forhånd?

– At det er mange bra museer her, svarer hun.

– Og at det er en zipline man kan ta, skyter kameraten hennes, Christopher inn.

Gruppen står og venter på at deres resterende venner skal gå i land. De fleste skal bo på Radisson Blu Plaza, en utgift de dekker selv. De blir overrasket når de får høre at det bare er 20 minutter å gå.

– Å gå? Ikke å kjøre? spør Noah forbauset.

I hånden har de bonger fra Heidi’s Bier Bar som de har fått fra personer kledd i dirndl og lederhosen-kostyme.

– Skal dere ut i kveld, da?

– Ikke i kveld, kanskje i morgen, smiler Noah.

AJ (f.v.), Paulina, Christopher og Noah har akkurat gått i land og venter på at de resterende vennene sine.

«En unik mulighet»

På kaien er det også mange skuelystne Oslofolk. Flere forbipasserende uttrykte skuffelse over at de ikke kunne se verdens største krigsskip fra Akershus festning.

Det 337 meter lange skipet kan sees fra Nordstrand.

Politiet i Oslo ber folk om å holde god avstand til skipet.

«Båtførere bes holde 1000 meters avstand fra ankringspunktet», skriver politiet på Twitter.

Forsvaret uttaler i en pressemelding at besøket gir en unik mulighet for å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere med USA. Det er planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker.

USS Gerald R. Ford besøker Oslo før fartøyet skal seile videre i Norge og norske nærområder, ifølge Forsvaret.