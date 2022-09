Nå skal politiet gi kvitteringer til folk som stanses. Slik blir den omstridte ordningen.

Mudassar Mehmood fra Mortensrud er glad for at politiet i Oslo snart skal teste ut kvitteringsordning. Han håper den kan bidra til å stoppe diskriminering og etnisk profilering av unge.

Politiet fikk beskjed om å teste ut kvitteringsordning i Oslo. Over ett år senere skal de første kvitteringene deles ut, men ikke alle får delta.

Harald Stolt-Nielsen Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

19. sep. 2022 16:34 Sist oppdatert nå nettopp

Blir personer med minoritetsbakgrunn stoppet og kontrollert for mye av politiet? Ja, mener blant annet byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er et stort problem i mange land at ungdom med minoritetsbakgrunn blir stoppet av politiet og opplever at det ikke finnes noen legitim grunn til at det skjer. Dette skjer også i Norge og i Oslo, sa Johansen til Aftenposten i fjor.

Mange har derfor ønsket seg en såkalt kvitteringsordning, som viser at en person er blitt kontrollert av politiet og hvorfor. Nå letter politiet på sløret og forteller hvordan det skal fungere.