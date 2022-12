Dette «soldatsstupet» ble slutten på livet slik han kjente det

Geir Kåre Nyland tok sats fra bryggen ved Munchmuseet med hendene langs siden og hodet først. Et perfekt «soldatstup». Så ble alt hvitt.

Geir Kåre Nyland trodde han døde da alt ble hvitt. Samtidig fyltes kroppen av et helt nytt og voldsomt velbehag.

Hvordan skjedde dette, tenkte han.

Han følte han tok seg god tid under vann. Det kriblet i kroppen, og egentlig tenkte han mest på at han ikke hadde sagt hvor mye han elsket kjæresten.

Han lå bare under vannet i noen sekunder.

Det første tegnet på at livet aldri blir det samme, var hvor vanskelig det var å bevege armene. Først i ettertid forsto han det var fordi ryggsøylen sto ut mellom skulderbladene.

Aftenposten har fått tilgang til overvåkingsbilder som viser denne ulykken.

Det er ikke den eneste. Siden 2018 har det vært flere alvorlige ulykker under bading i Sørenga-området. I alle tilfellene ble bunnen truffet med stor kraft.

Mann i 20-årene døde etter badeulykke på Sørenga

Geir Kåre Nyland ble lam.

Henning Hoyer har fått en varig og alvorlig skade i benet.

Aftenposten har også fått flere tips om at det også har skjedd en rekke andre uhell med lettere skader som utfall i samme område. Kommunen er også kjent med flere episoder hvor personer har truffet bunnen.

Nå saksøkes kommunen av Nyland og Hoyer.

Bena stoppet

Hovedargumentet i Nylands søksmål handler om mangelfull skilting om grunt vann og at utformingen av brygge- og badeanlegget er omtrent lik. Uavhengig av om du kan bade der eller ikke. Det siste gjør at man enkelt kan tro det er trygt å bade hele veien, mener Nyland.

Geir Kåre Nyland er klar på at kommunen har et ansvar for at han ble skadet. Han sitter i rullestol etter stupeulykken.

Advokaten til Nyland, Christian Lundin, peker på at kommunen har et ansvar når mange bruker et område til bading, selv om det ikke var målet i utgangspunktet. I stevningen skriver Lundin at det er allment kjent at det stadig skjer uhell og ulykker i området.

Poenget hans er at det finnes tidligere dommer hvor man skiller på faktisk bruk og det som var tiltenkt bruk. Hvis alle bruker det som badeplass, må det ses på som en badeplass, mener han.

Han mener også at sikkerheten er ofret til fordel for at området skal se fint ut.

For Nyland spesifikt, trekker advokaten frem at han traff et avløpsrør. Dette ligger i bunnen av elven og ligger vesentlig høyere i vannet. Skjøtene på røret er av betong, og ligger rundt 1,40 meter under vann. Det var trolig denne forhøyingen Nyland traff da han tok militærstup.

Dette underbygges av bildene fra overvåkingskameraet. Bena hans stopper opp midtveis i stupet mens ryggsøylen treffer betongen.

Nyland har fortsatt store smerter etter ulykken. Store skruer holder fortsatt ryggsøylen på plass. Foto: Espedal, Jan Tomas / Aftenposten Nyland er tidligere kampsportutøver. Foto: Espedal, Jan Tomas / Aftenposten

Kommunen har bedt om utsatt frist for å svare på Nylands stevning. Kommunen bekrefter til Aftenposten at de ikke erkjenner ansvar i saken.

Det er flere slike hvite plaketter plassert ved bryggekanten. Etter dødsulykken og ulykken til Nyland har de økt frekvensen til disse.

Livreddende innsats

Da barnelegen Henning Hoyer en varm sommernatt i 2018 hørte rop om hjelp, slo både legeinstinktene og -plikten inn. Mannen som lå livløs i vannet, måtte opp. Alt det handlet om nå, var å gi ham surstoff og hjertemassasje så fort som mulig.

Som lege vet han hvor kritisk det er. Er hjernen din fem minutter uten luft, dør millioner av hjerneceller hvert eneste sekund.

Hoyer hoppet i sjøen og fikk mannen på land før han startet livredning. Selv om han fikk i gang hjerte- og pustefunksjonen, sto ikke mannens liv til å redde. Han hadde slått hodet i bunnen og døde av en hjerneblødning halvannet døgn senere.

Der det skjedde, et steinkast fra selve sjøbadet på Sørenga, ligger sjøen som et sort lokk bare anslagsvis ti centimeter over steinene, ifølge rettspapirene. For Hoyer endte det med et komplisert brudd i foten, som igjen har ført til sterkt redusert evne til å gå.

Advokaten til Hoyer, Philip Mirzai Dang hos Haavind, argumenterer slik i stevningen:

«Sørenga er i tillegg utformet som en dypvannsbrygge på en vik, noe som lett kan lede til et synsbedrag om at området er dypere enn det egentlig er.»

Oslo kommune bestrider kravet i sin helhet og ber om frifinnelse. Kommunen er klar på at det var godt nok sikret og at man ikke kan «sikres seg mot enhver ulykke».

Det betyr at kommunen nå må i retten for to forskjellige badeulykker. Det er ikke satt rettsdato for noen av sakene ennå.

Sørenga

Sjøbadet ytterst på Sørenga og området rundt, er Norges mest brukte badeplass. På fine dager passerer opptil 30.000 over broen fra Munchmuseet.

Det var her inne ved Munchmuseet at Geir Kåre Nyland stupte i bunnen. Stedet er blant annet merket med hvite plaketter på bryggekanten. (Videoen er fra sommeren 2021.) Dødsulykken til Henning Hoyer skjedde like ved sjøbadet ytterst på Sørenga. Her er det flere steder svært grunt avhengig av høy- eller lavvann. Der Hoyer skadet seg, var det bare 10 centimeter dypt.

Begge saksøkerne trekker frem en risikoundersøkelse som ble gjort av Norges Livredningsselskap i 2021. Den ble bestilt av kommunen etter dødsfallet og de to alvorlige ulykkene.

Da sjekket de følgende områder:

Den konkluderte med at det flere steder var «betydelig fare for stor skade» ved bading i disse områdene. De foreslo en rekke utbedringer for å sikre færre alvorlige ulykker fremover.

Kommunen har i flere omganger økt frekvensen på skiltingen etter ulykkene på Sørenga og områdene rundt. Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten uttaler seg for kommunen i sakene.

Han omtaler det som en lei sak, men viser til prinsipielle spørsmål om kommunens ansvar.

– Nå som sakene blir prøvd rettslig, vil jeg ikke prosedere saken på forhånd. Det vi har sagt før, er at å stupe uten å kjenne bunnforholdene, uansett om man gjør det i byen eller på landet, er risikofylt, sier Kongstein.

Det er ikke planlagt flere tiltak for å øke sikkerheten i området. Bymiljøetaten ønsker ikke å spekulere i hva et eventuelt tap i retten vil bety for området.