Pengesporet

Ishfaq Ahmed har drevet en narkotikaforretning verdt flere millioner kroner. Hvor ble pengene av?

17. des. 2022 09:22 Sist oppdatert 19 minutter siden

Han har venstre hånd på rattet og en sigarett mellom fingrene. Sommeren 2019 kjører Ishfaq Ahmed på motorveien gjennom Europa.

Bildene fra turen tyder på at han er i godt humør.

På ett av bildene poserer han foran kameraet. Han er kledd i en svart T-skjorte med et iøynefallende motiv. På den ene siden er et bilde av den legendariske colombianske narkobaronen Pablo Escobar. På den andre siden et bilde av den mexicanske kartellederen «El Chapo».

På hvert håndledd har Ishfaq Ahmed (44) en klokke til 660.000 kroner. Nå er klokkene sporløst forsvunnet. Gjennom en to år lang etterforskning har Kripos fulgt pengesporet.

