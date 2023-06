«SuperGrønland» var Oslos grep for stanse narkosalget: – Jeg ville aldri latt min datter leke alene her.

Plassen under Nylandsbrua skulle bli en idyll for familier, barn og ungdom. Det endte med søppel, avføring og narkosalg.

Olafiagangen har i mange år vært en verkebyll for kommunen og bydelen. Deler av området i og rundt Grønland er «eid» av narkolangere, mener politiet.

16.06.2023 20:01

Olafiagangen, området under motorveibroen på Grønland, er et av Oslos tristeste. Strøket har lenge vært preget av kriminalitet og dop. Aftenposten fortalte nylig at politiet mener deler av Grønland er «eid» av narkotikaselgere.

Det har skapt sterke reaksjoner. Byrådslederen ba denne uken regjeringen om å ta grep. Politiet sier de skal ha flere politifolk i gatene.