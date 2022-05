En gjenfortelling av et møte med utenriksministeren førte til skoleavis-suksess på Grünerløkka

Tre unge journalister ble «overfalt» av Anniken Huitfelt på Stortinget. Resultatet ble en artikkel som spredte seg langt utenfor skoleavisens vanlige målgruppe.

Anniken Huitfeldt spurte om disse tre, unge journalistene ville ha et bilde. De skrev en humoristisk tekst om møtet.

Onsdag denne uken troppet tre politiske journalister opp på Stortinget sammen med læreren sin. Journalistene går i 7. klasse på Grünerløkka skole i Oslo. Hvert år arrangerer skolen «Lokalsamfunnuka» hvor hele skolen gjør ulike aktiviteter i nærområdet, og 7. trinn lager nettavis.

Besøket endte i flere artikler i skoleavisen. Denne har nå fått til 26.500 sidevisninger totalt, og en av artiklene har fått spesielt stor oppmerksomhet. Den beskriver et uventet møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ingen av jentene visste hvem dette var og hadde ingen avtale med ministeren da hun strente bort til dem. Aftenposten har fått tillatelse til å gjengi artikkelen i sin helhet:

Unni Olava Møllendal Iversen, Selma Lagergren Eitejord og Amalie Raaen Tuxen er de tre journalistene bak teksten.

Spontan selfie med utenriksminister

Et litt underlig minne for livet.

På onsdag så dro vi på Stortinget for å intervjue utdanningsministeren Tonje Brenna, vi går opp en elegant trapp preget av gulldetaljer og røde tepper. Når vi ankommer toppen følger vår lærer Torunn oss inn i vandrehallen hvor vi snakker om hvilke dører vi kan gå inn i og ikke. Vi står foran den store gulldøren og beundrer de fine detaljene, Torunn kan fortelle oss at inne der skjer det viktige ting. Før hun rekker å snakke ferdig smeller døren opp og en dame i knallrosa jakke kommer ut. Torunn ser at det er utenriksministeren, noe som vi andre ikke visste på den tiden. Hun stormer mot oss som en gal.

– Dere vil vel ha selfie jenter!? sier hun opp i fjesene våre.

Vi ser forvirret på hverandre, men i all høflighet tar stakkars Amalie frem mobilen sin usikker på hva som skjer. Utenriksministeren snapper mobilen ut av Amalies hender og tar en selfie. Vi ser litt redd på hverandre i frykt om at vi kom uforberedt til et ekstremt formelt intervju, hun gir mobilen tilbake til Amalies hender.

– Ja altså disse Is-damene, jenter, det er et skikkelig vanskelig dilemma...

Vi prøver så godt vi kan å ikke virke forvirret eller uhøflige selv om vi innerst inne ikke aner hva som skjer unntatt at en muligens viktig dame nettopp har overfalt oss. Etter et 4-5 minutters langt foredrag spør hun oss:

– Er det noe annet dere lurer på da?

Vi ser på Torunn, men før noe mye mer skjer ser damen seg rundt. Det samme gjør vi og bak oss står et NRK-kamera. Utenriksministeren lager plass mellom meg og Amalie, hun går mot kameraene imens Amalie stille sier:

– Jeg er litt forvirret jeg.

Rik mann med billig kaffe fikk oppmerksomhet

De tre jentene bak artikkelen var på Stortinget i forbindelse at de skulle intervjue utdanningsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det var veldig spennende. Jeg hadde aldri vært på Stortinget. Det var veldig fint der, jeg har jo bare sett det på TV før. Det var veldig mange folk som løp rundt og hadde dårlig tid, sier Iversen.

– Ja det høres kjent ut, jeg er som deg, politisk journalist og de er ofte travle. Hvordan var jobben med å skrive ut artikkelen?

– Det var egentlig ganske lett å skrive artikkelen fordi det var så mye gøy og rart som skjedde på kort tid da vi intervjuet utenriksministeren. Først var det litt skummelt, fordi jeg visste ikke at hun var der og hadde ikke forberedt noen spørsmål til henne, sier Iversen.

– Tekstene deres er veldig rett frem og herlig skrevet, hvordan har dere tenkt når dere har skrevet disse?

– Vi har vel bare tenkt at vi skal beskrive de slik vi ser dem. Som med den «Fem på Gata: Stortinget Edition», da intervjuet vi en mann vi senere fikk vite var veldig rik. Da tenkte vi det var gøy at det var en rik mann som sto og kjøpte billig kaffe, sier Eitejord.

Det var Nikolai Astrup (H) som var omtalt som den rike mannen, i 2019 var han oppført med en formue på 343 millioner kroner. Han var omtalt i skoleavisens nest mest leste sak denne uken. Stortinget har subsidiert kaffe, og tidligere stortingspresident Olemic Thommesen skal ha omtalt cortadoen der som den billigste i Oslo.

Rik mann, her uten kaffe.

Målet med fem på gaten-runden på Stortinget var å finne ut hvem som hadde snakket stygt om lokalområdet deres, nemlig Grünerløkka.

– Det var spennende å høre hva de synes om området der vi bor. Jeg synes alle svarte ærlig, sier Tuxen.

Torunn Kanutte Husvik er kontaktlærer på 7. trinn på Grünerløkka skole og var med da jentene var på Stortinget.

– Det er et kjempegodt bilde på hvor lett det er å komme i kontakt med de som styrer Norge. Vi opplever at folk tar barna på alvor. Og det er positivt for den oppvoksende generasjonen, å se at de kan påvirke.

Anniken Huitfelt sier det var gøy å møte de tre journalistene.

– Jeg skulle ønske vi hadde hatt litt mer tid, så kunne vi snakka litt om de sakene de er opptatt av. Så derfor vil jeg gjerne invitere dem til meg i Utenriksdepartementet.