Strammer kraftig inn på småhusplanen

«For mye», «for tett» og «uten hensyn til strøket». Protestene hagler mot fortettingen i småhusområdene. Nå ligger det an til kraftig innstramming.

Takterrasser på flate tak og minimalt med grøntområder. Dette er noe av det det kan bli slutt på i forslaget til ny småhusplan.

– Man river et gammelt hus. Og presser fire «eneboliger» tett inntil hverandre på et betongdekke. Nesten alt grønt forsvinner.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), spissformulerer mønsteret i fortettingen i Oslos småhusområder de siste årene. Og dermed også årsaken til at byrådet for et år siden bestilte en ny, betydelig strengere Småhusplan.