Politiet var like ved da sivile stoppet Matapour. Likevel gikk det fire minutter før de pågrep ham.

Politiet la fredag frem en ny tidslinje for masseskytingen i Oslo. Det tok 4,5 minutter fra sivile la gjerningsmannen i bakken, til politiet pågrep ham. Politiet er ordknappe om en politibil som sto 75 meter unna.

Politiet har tidligere offentliggjort bilder av Zaniar Matapour (42) på åstedet i Rosenkrantz' gate. Bildene viser mannen i sekundene før han tok frem våpnene han hadde med seg.

22. juli 2022 17:30 Sist oppdatert i dag 18:29

Ifølge tidslinjen tok det 88 sekunder fra Zaniar Matapour begynte å skyte, til sivile la ham i bakken. To personer ble drept og 21 skadet i skytingen den 25. juni.

Deretter gikk det 4 minutter og 31 sekunder til politiet pågrep ham. Samtidig sto en politibil parkert bare 75 meter fra der Matapour ble lagt i bakken.

Det går frem av en video som tidligere er blitt publisert av TV2 og av vitneopplysninger som VG omtaler.

At det dreier seg om en politibil, bekreftes nå av politiet.

Ble stående bak bilen

Zaniar Matapour gikk av trikken like ved Tinghuset i Oslo sentrum klokken 01.12.08.

40 sekunder senere, klokken 01.12.48, begynte han å skyte utenfor Per på hjørnet og London Pub i Rosenkrantz' gate.

Mange mennesker flyktet fra skytingen. Samtidig ble politibilen stående stille på den andre siden av kvartalet i Kristian IVs gate, ifølge VG:

Etter å ha avfyrt en rekke skudd, skal Matapour ha mistet det ene skytevåpenet. Han satte på sprang ned Rosenkrantz' gate og rakk å runde hjørnet før han ble lagt i bakken av sivile i Kristian IVs gate, utenfor Bristol hotel.

Dette skjedde klokken 01.14.16, ifølge politiets tidslinje.

Mens de sivile forsøkte å få kontroll på ham, avfyrte Matapour et skudd med en pistol som han fremdeles hadde.

Dette skjedde bare 75 meter fra der en politibil sto parkert. Sekunder etter at Matapour ble lagt i bakken, kjørte politibilen ut i gaten, i motsatt retning av basketaket – før den stoppet og satte på blålys, skriver VG.

Bilen ble stående midt i gaten i rundt 15 sekunder, før blålysene ble slått av. Sjåføren og en passasjer steg ut av bilen.

Dette viser TV2s video av hendelsen.

Idet videoen slutter, står begge personene som gikk ut av bilen, bak den. Da er bagasjerommet åpent.

En del av evalueringen

Politiet i Oslo bekreftet fredag at det var en politibil som sto 75 meter fra der Matapour ble lagt i bakken. Ut over det viser de til at politiets og PSTs håndtering av saken skal evalueres.

– Jeg kan bare bekreftet at det var en bil fra Oslo politidistrikt. Så vil etterforskningen og evalueringen gi svar på omstendighetene rundt, sier Gunn Anita Bjørnbakk, som er fungerende leder for Operativ tjeneste i politidistriktet.

– Har Oslo politidistrikt gjort seg noen tanker rundt dette?

– Pr. nå er ikke det noe vi har gjort oss flere tanker rundt, men det vil bli en del av evalueringen, svarer hun.

Bjørnebekk lover at når den varslede evalueringen blir offentliggjort, vil samfunnet få gode svar.

– Da vil alle få vite hva som har skjedd, sier hun.

Hun vil ikke anslå når evalueringen blir ferdig.

Politi utenfor London Pub etter skytingen.

Politiet har frigitt denne tidslinjen:

01:12:08 – Siktede går av trikken.

01:12:48 – Første skudd blir avfyrt.

01:13:27 – Første melding til politiet.

01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile.

01:14:26 – Første foreløpige utlesing med bevæpning.

01:15:17 – Leses ut som PLIVO-hendelse. Det betyr at nødetatene følger felles fastsatte prosedyrer for hvordan de skal handle ved pågående livstruende vold.

01:18:47 – Politiet pågriper siktede.

Slik var hendelsesforløpet

Norsk politi er normalt ubevæpnet. Men politipatruljene har våpen nedlåst i bilene. De må få ordre fra politisentralen, som regel over radiosambandet, før de kan låse ut våpnene.

Som man ser av politiets tidslinje, skjedde dette 59 sekunder etter at politiet fikk den første meldingen om skytingen fra publikum (nevnt i tidslinjen som «utlesing med bevæpning»).

Dette var 10 sekunder etter at gjerningsmannen var blitt lagt i bakken av sivile på stedet.

Klokken 01.15.17 sendte altså politisentralen ut en melding til patruljene i Oslo om at det dreide seg om en såkalt PLIVO-hendelse, altså «pågående livstruende vold». Politiets rutiner tilsier at de da går rett i aksjonsfase for å stanse gjerningspersonen med de midlene de har tilgjengelig.

I tillegg varsles alle nødetatene.

Politiets retningslinjer for håndtering av voldshendelser ble skjerpet inn etter 22. juli-angrepet for 11 år siden.