Omstridt vedtak om jernbanespor i Oslo er ugyldig

Oslo bystyres vedtak om å tillate nye jernbanespor gjennom Gamle Oslo forbi Vålerenga er ugyldig, slår Statsforvalteren i Oslo og Viken fast.

Det lille boligområdet Hylla i Enebakkveien ligger mellom jernbanespor på begge sider. Nå trues området med riving.

NTB

24. mars 2022 12:57 Sist oppdatert nå nettopp

Statsforvalteren har behandlet mer enn 70 klager på vedtaket, skriver NRK.

Bane Nor ville bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og bydelen Bryn for å bedre togkapasiteten. Prosjektet har vært omstridt fordi et verneverdig trehusmiljø på Vålerenga da ville gått tapt.

– Min klare og tydelige forventning nå er at Bane Nor legger fram et ordentlig alternativ som er i tråd med det bystyret har bedt om, og tar tilbakemeldingene fra bystyret i Oslo på alvor, sier byråd for byutvikling Hanna E Marcussen (MDG) i Oslo til NTB.

Hun forteller at byrådet og bystyret var kritiske til Bane Nors tilsynelatende hastverk i denne saken, og sier det er tragisk at det statlige foretaket ikke jobbet bedre med prosjektet.

– Et bredt flertall i bystyret har også pålagt Bane Nor å utforske bedre løsninger for lokk og tunnel. Nå bekrefter Statsforvalteren det samme, sier hun.